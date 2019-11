Șeful eMAG, despre primul Black Friday: "Am pierdut un milion de euro". De ce nu crede că Amazon e interesat de România

eMAG înregistrează an de an vânări record cu ocazia zilei de Black Friday, însă campaniile de reduceri nu au fost un succes încă de la început, potrivit CEO-ului companiei, Iulian Stanciu.

Șeful eMAG își amintește că prima campanie de Black Friday desfășurată de companie a fost "un dezastru", în urma căruia a pierdut aproximativ 1 milion de euro.

"Alergam şi ne dădeam cap în cap prin firma, nu ştiam ce se întâmplă. A fost mult peste aşteptările noastre cele mai optimiste, am luat mult mai multe comenzi decât aveam marfa in stoc la preţurile respective şi până la urmă am luat nişte decizii foarte grele la momentul respectiv. Am pierdut undeva la 1 milion de euro pentru că am onorat comenzi pe care le-am vândut în pierdere", explică Stanciu.

"Aveam nişte bugete de la furnizori să vindem la un preţ bun doar anumite cantităţi. Am luat mult mai mutle comenzi şi le-am onorat. Clienţii cred că au apreciat. La momentul erspectiv a fost o decizie grea, a fost mai mult o investiţie în viitor", a adăugat Stanciu, pentru Pro TV News, cu ocazia summit-ului GPeC.

Oferte inedite de Black Friday

Ca să atragă cât mai mulți clienți cu ocazia acestei "sărbători a cumpărăturilor", eMag a venit cu mai multe oferte inedite pentru mediul online.

"Ce am mai făcut interesant, am adus produse speciale în fiecare an. Am adus produse speciale în fiecare an: am adus maşini, am adus combustibil, am adus şi aur. Anul trecut am avut şi naşteri. Vom avea şi anul acesta o grămadă de surprize, care de fapt sunt cireaşa de pe tort la un astfel de eveniment", a povesit Iulian Stanciu.

eMAG nu va fi preluat de Amazon

În ultima vreme au existat mai multe zvonuri conform cărora gigantul Amazon ar putea intra pe piața din România prin preluarea eMAG. Iulian Stanciu neagă, însă, această informație și spune că este improbabil ca gigantul american să își îndrepte afacerile către țara noastră.

"Nu vrem să vindem, pentru că a existat şi zvonul acesta, nici nu am avut discuţii. Nici nu cred că vor intra în următorii ani, aşa cum au intrat în Europa de Vest. De ce? Pentru că sunt alte ţări la coadă, ei abia au intrat în Australia sau Coreea de Sud, țări cu o piaţă de 20 de ori mai mare că România şi cu o infrastructură şi de transport şi de plăţi superioară", explică Stanciu.

"Este posibil să intre doar de la distanţa cu livrări din Germania sau depozitele din Polonia şi Cehia, dar fără personalizarea site-ului pentru România. Şi în al doilea rând, au în continuare un challenge în internaţional, adică fac bani în SUA, dar nu fac bani în business-ul internaţional", a adăugat el.

Grupul eMAG a depășit în 2018 trecut pragul de 1 miliard de euro, după ce a raportat o cifră de afaceri de 4,77 miliarde lei (1,03 miliarde euro). Avansul a fost de 17,5% faţă de anul anterior, în condiţiile unei creşteri puternice a numărului de selleri şi de produse pe marketplace.

De Black Friday, eMAG a vândut anul trecut produse în valoare de 460 de milioane de lei, în creștere cu 28% față de anul precedent.