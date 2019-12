Credite bugetare reduse pentru şapte ministere, în 2020

Nouă ministere vor primi în 2020 credite bugetare mai mari comparativ cu cele din 2019, în timp ce pentru şapte acestea vor fi mai reduse, conform proiectului Legii bugetului de stat pe 2020 publicat de Ministerul Finanţelor Publice.

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe are prevăzute pentru anul viitor credite bugetare de 1,046 miliarde lei, în scădere cu 15%, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de 18,338 miliarde lei (minus 14,55%), Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri - 1,218 miliarde lei (minus 36,89%) şi Ministerul Finanţelor Publice - 5,304 miliarde lei (minus 18,53%).

Bani mai puţini vor primi şi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei - 5,547 miliarde lei (minus 42,21%), Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - 1,192 miliarde lei (minus 60,47%) şi Ministerul Sănătăţii - 11,488 miliarde lei (minus 22,83%).

În schimb, creditele bugetare pentru Ministerul Afacerilor Interne vor fi majorate cu 13,16%, la 20,192 miliarde lei, cele ale Ministerului Apărării Naţionale cu 16,15%, la 23,736 miliarde lei, ale Ministerului Culturii cu 9,14%, la 943,639 milioane lei, şi ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu 2,54%, la 32,839 miliarde lei.

Ministerul Finanţelor Publice va primi pentru acţiuni generale 27,264 miliarde lei (plus 12,75%), Ministerul Fondurilor Europene va avea alocate credite bugetare de 2,094 miliarde lei (plus 62,01%), Ministerul Justiţiei - 4,904 miliarde lei (plus 4,74%), Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - 41,911 miliarde lei (plus 32,74%), Ministerul Tineretului şi Sportului - 569,107 (plus 0,77%) şi Ministerul Transporturilor 11,808 miliarde lei (plus 3,28%).

Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o creştere economică de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% şi o rată medie a inflaţiei de 3,1%, potrivit Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2020 şi proiecţia acesteia pe anii 2021-2023 publicat marţi dimineaţa pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Veniturile prevăzute pentru 2020 sunt de 360,149 miliarde de lei, cu o pondere în PIB de 31,89%, iar cheltuielile sunt estimate la 400,694 miliarde de lei, respectiv 35,48% din PIB.

Ţinta de deficit bugetar cash pe anul 2020 este estimată la 3,59% din PIB (40,545 miliarde de lei), iar deficitul ESA la 3,58% din PIB.