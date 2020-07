Cîţu, despre majorarea alocaţiilor: Va fi între 15 şi 20%. Dorim să le dublăm într-un timp foarte scurt

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, anunţă că alocaţiile vor creşte, la 1 august, cu un procent cuprins între 15% şi 20%.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a vorbit, marţi seară, la un post de televiziune, despre creşterea alocaţiilor şi a precizat că vor fi majorate cu un procent cuprins între 15% şi 20%, potrivit News.ro.

”Este puţin mai mult de 15%. Alocaţiile nu se pot dubla. Această lege a trecut prin Parlament fără sursă de finanţare, la fel ca legea cu pensiile. Noi nu am atacat la CCR dublarea alocaţiilor, noi am atacat decizia Parlamentului de a spune că nu putem proroga. CCR a spus că Parlamentul poate să decidă să nu proroge o lege. Vom creşte alocaţiile, vom anunţa în şedinţa de Guvern în câteva zile. PNL a dublat alocaţiile acum un an şi am fi vrut şi acum să putem să dublăm alocaţiile. Nu este o problemă că nu dorim. În acelaşi timp, suntem într-un context dificil, un context global economic îngrozitor. Dorim să le dublăm, dar vom avea o creştere la 1 august, vom avea una substanţială la 1 ianuarie şi încă una anul viitor", a spus ministrul.

Alocațiile, dublate "într-un timp foarte scurt"

Șeful Finanțelor a reiterat ideea că nu se pot dubla alocaţiile în acest an, însă a precizat că Guvernul intenionează să le dubleze ”într-un timp foarte scurt”.

"Vom încerca să le dublăm într-un timp foarte scurt. Vom merge acum între 15 şi 20%. În acest proiect de lege vine şi creşterea din ianuarie şi anul viitor. Vom dubla alocaţiile într-o perioadă foarte scurtă. Este un efort enorm pentru buget. Aceştia sunt bani care ar fi putut să meargă la investiţii, investiţii care ar fi putuit garanta creşteri şi plata de alocaţii în viitor”, a adăugat Florin Cîţu.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat, marţi seară, că Guvernul are în lucru un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru majorarea alocaţiilor, însă scenariul este de etapizare a procentului de 100% pentru următorii ani.

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat, luni seară, că alocaţiile vor fi majorate de la 1 august cu un procent ”în jurul a 15%”.

De asemenea, premierul Ludovic Orban a declarat luni că Guvernul va creşte alocaţiile în mai multe etape, dar că procentul şi ritmul de creştere depind de prognozele pe care Executivul le va face.

