Chiar dacă în continuare mulți sunt sprijiniți de părinți, crește numărul celor care aleg să se angajeze și să-și plătească singuri chiria, arată un sondaj recent, realizat la nivel național.

Mai bine de jumătate dintre studenți primesc maximum 300 de euro lunar, pentru chirie, potrivit uneia dintre cele mai mari platforme imobiliare din țară. Anul trecut, pentru cei mai mulți, bugetul era cu 100 de euro mai mare.

Studentă: „Prietena mea, la care mai stau un pic acum, stă într-un beci teoretic, la 350 de euro, că e convenabil și e în centru, e la subsol”.

Student: „Anul trecut, părinții m-au ajutat foarte mult, mi-au acoperit în totalitate chiria. Ca să iau o povară de pe umerii lor... m-am angajat. O să acopăr chiria eu”.

Student: „Multe compromisuri din partea părinților, din partea mea. A trebuit să pun niște bani deoparte ca să pot să stau în chirie”.

Cătălina Ciorei, senior marketing manager: „Sprijinul părinților noi spunem că rămâne esențial pentru studenți, chiar dacă procentul a scăzut față de anul trecut, totuși, 64% dintre studenți spun că folosesc în continuare bani de la părinți pentru finanțarea chiriei. În același timp, vedem că studenții contribuie tot mai mult și din aceste resurse proprii, adică 36% folosesc salariu cu peste 9 puncte procentuale mai mult decât în 2025”.

În plus, tinerii nu mai caută doar locuințe noi. În principiu, își doresc apartamente cu centrală termică proprie, bucătărie închisă, camere spațioase și, dacă se poate, balcon. Dar sunt dispuși să facă un compromis.

Iulian Istrati, agent imobiliar: „Cât sunt cheltuielile pe lună, eficiența spațiului contează foarte mult. Observăm o creștere de 5% pe blocurile vechi, unde camerele sunt decomandate, adică cu bucătărie separată, living separat și dormitor separat, respectiv livingul se transformă în dormitor”.

Sondajul a fost făcut la nivel național, pe 12.000 de participanți, care au răspuns unor chestionare online.