Sindicaliștii amenință cu grevă generală la metrou. Vor salarii mai mari cu 42%

La mijlocul lunii viitoare, ar putea fi declanșată greva generală la metrou.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă (CCM) actual expiră pe data de 27 octombrie, iar dacă negocierile care vor continua şi astăzi vor eşua vom declanşa greva generală, undeva pe 10 - 15 noiembrie, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, Ion Rădoi, preşedintele Unităţii Sindicatului Liber Metrou (USLM).

"Contractul Colectiv de Muncă actual expiră mâine, pe 27 octombrie. Deci, teoretic, peste două zile putem declanşa conflictul colectiv de muncă. Vreau să vă spun că avem de-a face cu tot felul de promisiuni făcute de preşedintele partidului de guvernare, care ne-a spus că dublează salariile în următorul an, la fel şi cu promisiunile făcute de doamna ministru al Muncii, cu acea Ordonanţă prin care au ieşit la pensie oameni cu 137% pensie peste salariu, cu creşterea combustibililor cu 10%, la utilităţi cu 15,5%. Pe deasupra au mai reuşit să ne bage în salariu şi cota pe care trebuia să o dea angajatorul. Acesta este motivul pentru care am solicitat o majorare de 42% a salariilor la metrou. Am făcut o comparaţie între cele două metrouri, de la Bucureşti, şi din capitala Europei, Bruxelles. La metroul nostru salariul este de 2,46 euro pe oră, iar la Bruxelles este 15,5 euro pe lună. Practic, la noi vorbim despre un salariu brut tarifat de 33 milioane de lei (3.300 lei, n.r.). La metroul din Bruxelles, salariul este de şapte ori mai mult, deci, oameni care muncesc în aceleaşi condiţii, întreţin acelaşi sistem", a afirmat Rădoi.

Potrivit liderului sindical, eşecul negocierilor privind CCM va conduce la declanşarea grevei generale, care, cel mai probabil, va avea loc la jumătate lunii noiembrie.

"Noi am ajuns să lucrăm în plus, după cum vedeţi. Nu mai avem oameni de specialitate în fiecare staţie şi atunci cum să faci revizii la timp? În cursul zilei de azi, după ora 12:00, va fi o nouă rundă de negocieri. Suntem dispuşi la negocieri şi în zilele de week-end. Dacă nu vom ajunge la un consens, vom ajunge la grevă după nouă ani la metrou. Nu ne dorim asta. Cei 700.000 de oameni care tranzitează metroul în fiecare zi nu au nicio vină. Undeva între 10 şi 15 noiembrie poate avea loc greva generală. De obicei, suntem acţionaţi în instanţă şi după două zile se opreşte greva. Au fost momente când am câştigat în instanţă şi atunci putem să facem grevă pe termen nelimitat. Trebuie să ne supunem rigorilor legii. Cred că e foarte importantă întâlnirea de azi şi poate vin cu o propunere. Ştiţi cum e la negociere...", a menţionat reprezentantul USLM.

Acesta a adăugat că numărul angajaţilor la metrou este de 4.560, iar minimul de care ar fi nevoie este de 5.000. "La momentul 1990 aveam 6.400 de salariaţi. Acum ne-am extins cu staţii, şi avem nevoie de o suplimentare cu 700 de oameni", a spus Ion Rădoi.

Întrebat cum se poate rezolva problema aglomeraţiei de la metrou din orele de vârf, Rădoi a susţinut că intervalul de circulaţie poate fi scurtat până la 90 de secunde între trenuri.

"Să scurteze intervalul de circulaţie. Nu este adevărat că s-a scurtat acum la maxim. Pentru o circulaţie normală se poate scurta intervalul între trenuri până la 90 de secunde, pe toate magistralele, mai ales în perioada de vârf. Lipsa de personal este încă o cauză a acestor aglomerări. Putem să fim mai operativi, să micşorăm intervalul de circulaţie", a subliniat liderul USLM.

