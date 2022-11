Banca Națională a României scumpește din nou banii. Dobânda cheie ajunge la 6,75 % pe an

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât marţi majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an.

Potrivit unui comunicat al BNR, măsura intră în vigoare începând cu data de 9 noiembrie 2022.

Asta înseamnă rate mai mari în următoarele luni pentru cei care au credite cu dobândă variabilă.

Măsura a fost luată de BNR - pentru a opta oară anul acesta - pentru ca prețurile să nu mai crească atât de mult, într-o încercare de a mai potoli inflația.

De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 7,25% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 5,25%.

Totodată, în şedinţa de marţi, reprezentanţii CA al BNR au decis păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

La începutul acestui an, dobânda cheie se situa la nivelul de 2% pe an.

Dată publicare: 08-11-2022 15:17