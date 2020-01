Anunțul oficial făcut de Cîțu despre deficitul bugetar. Ce se va întâmpla cu taxele

Deficitul nu va depăşi în acest an 3,6% din PIB şi taxele nu vor fi majorate, indiferent de situaţie, a declarat, marţi seară, la Realitatea Plus, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

"Indiferent de situaţie, în anul acesta deficitul nu va depăşi 3,6% din PIB şi nu creştem taxele. Constrângerile mele sunt două şi ţin foarte mult la ele: deficitul nu poate depăşi 3,6% din PIB şi nu introducem taxe. Pieţele financiare nu sunt interesate de titluri de can can sau de nu ştiu ce senator care vrea să mai câştige un mandat. Ei vor să ştie dacă România creşte probabilitatea de a plăti datoria sau scade această probabilitate. De aceea trebuie să fim foarte atenţi când comunicăm şi mesajul meu pentru pieţele financiare este că nu depăşim deficitul de 3,6% din PIB şi nici nu creştem taxe. Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns la minister a fost să cer situaţia reală a deficitului bugetar. Situaţia reală era că va fi peste 4%. Bugetul pentru anul trecut a fost construit pe un deficit de 2,76%. Necesarul de finanţare a fost construit pe un deficit de 2,76%. Deci, diferenţa trebuia acoperită de undeva şi aveam două variante: împrumuturi sau taxe şi tăieri de cheltuieli", a menţionat Cîţu.

Potrivit ministrului de resort, chiar dacă România s-a împrumutat cu aproape 14 miliarde de euro în plus faţă de cât de previzionase, s-a reuşit să se facă economii la dobânzi de circa 700 de milioane de lei, transmite Agerpres.

"Ca să acopăr acel deficit, a trebuit să ne împrumutăm. Am mers în piaţă şi ne-am împrumutat. Ceea ce nu vedeţi dumneavoastră în titlurile din ziare este următorul lucru: am reuşit să ne împrumutăm mai mult decât era previzionat anul trecut, cu 1,6% din PIB, deci aproape 14 miliarde de lei în plus, fără să creăm o turbulenţă în piaţă. Moneda naţională s-a apreciat în ultima parte a anului, dobânzile au scăzut. Mai mult, am reuşit să facem o economie la dobânzi de aproape 700 de milioane de lei. Ideea este că între titlurile din ziare şi ceea ce s-a întâmplat în realitate este o diferenţă de la cer la pământ. Să reuşeşti într-o lună de zile cu o economie ca a României care a avut şi acea problemă cu ratingul şi să rămânem şi cu buffer-ul, e ceva. Ne-am împrumutat mai mult, cursul s-a apreciat, dobânzile au scăzut şi nicio problemă de finanţare. Nu am văzut niciun Guvern să facă aşa ceva. Am apreciat ce au spus cei de la Standard & Poors, că deficitul nu este al acestui guvern, ci al celui precedent, prin cheltuieli iresponsabile", a subliniat demnitarul.

Acesta a adăugat că actualul Guvern s-a împrumutat din piaţă, în euro, la o dobândă de 0,3% pe an, în comparaţie cu fostul Executiv, care a ales să se împrumute la o dobândă anuală, în aceeaşi monedă, de 0,84%, transmite Agerpres.

"Am împrumutat de pe piaţa internă în euro, pentru că era preţul fantastic de bun. Facem schimb valutar şi după aceea folosim leii pentru plăţi şi acoperirea deficitului. Predecesorii se împrumutau la 0,84% pe an, noi ne-am împrumutat la 0,3% pe an, în euro, chiar şi mai puţin. Împrumuturile sunt o chestie normală, nu adăugăm la datoria publică foarte mult. Datoria publică este undeva la 36% şi încercăm să o ţinem acolo. Plafonul a rămas la 40%", a spus Florin Cîţu.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!