ANALIZĂ. De ce şi-au pierdut românii încrederea în economie. Explicaţia BNR

Singurul motor al economiei româneşti, consumul, a frânat. Aşa că economia va creşte anul acesta doar cu 4%, susţine guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Acesta contrazice Guvernul, care prognoza 5,5%.

După declaraţiile care anunţau creştere economică record şi care slăveau măsurile luate de partid, în 2017 romanul de rând, să-i zicem domnul Ionescu, avea perspectivele unor creşteri salariale mult-asteptate. Chiar şi la privat erau premise bune, nu numai la stat.

Domnul Ionescu s-a pus aşadar pe cumpărături, pe principiul deloc sănătos "cât am, atâta cheltui". A venit 2018 şi odată cu el preţurile mult mai mari, adică inflaţia. De unde a apărut inflaţia? Salariile majorate electoral, fără să ţină cont de legile economice, trebuiau plătite de undeva, iar la inflaţie au mai contribuit şi accizele suplimentare impuse de guvern, plus preţurile la curent şi gaze. Apoi BNR a urcat şi ea dobânzile, pentru că domnul Ionescu nu numai că s-a pus pe cheltuit salariul, dar s-a mai şi împrumutat ca să fie şi mai risipitor. Şi aşa s-a pricopsit cu rate mai mari, cu datorii mai mari, cu preţuri mai mari, deci bruma de bani primită în plus la leafa s-a topit.

Toate astea l-au adus aici: în acest grafic vedem încrederea în economie a consumatorilor, cu linia roşie: iată ce bine era în 2016-17 şi cum a ajuns acum. Este la cel mai jos nivel din ultimii 3 ani şi jumătate - minus 25 de puncte. Datele BNR arata şi încrederea comercianţilor: şi ea la minimul ultimului an. Cum şi-a pierdut românul încrederea în economie, ne spune chiar Mugur Isărescu.

"Probabil că lumea aştepta la creşteri de venituri mai mari. Chiar dumneavoastră la televizor ziceţi au crescut veniturile dar trebuie să plătească mai mult colo, colo, colo, şi-atunci, încrederea, nu este nici evident în jos, eu zic că este o temperare"

Guvernatorul BNR a contrazis Guvernul, care vede creşterea economică la 5,5% după ce iniţial fusese prognozata la 6,2. "Creşterea economică nu mai e de 7% se duce undeva spre 4%. Să nu interpretaţi ca Banca Naţională nu vrea creştere economică, vrem! Dar la potenţial. Vrem creştere economică mai mare, investiţii mai multe, productivitate mai mare, forţa de muncă mai bine calificată, infrastructura. Nu poţi să ai creştere economică cu frânturi de autostrăzi, aşa..."

După vârful atins la jumătatea anului, preţurile alimentelor de bază nu vor mai creşte atât de tare, potrivit BNR. Nici apartamentele şi casele nu s-au mai scumpit atât de mult ca anul trecut, potrivit unei analize imobiliare.ro, care a luat în calcul cele mai importante oraşe din România şi care susţine că avansul trimestrial ar fi de doar 1,4%, în medie.

