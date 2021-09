43 de europarlamentari, printre care È™i romÃ¢ni, Ã®i cer Comisiei Europene sÄƒ investigheze Gazprom

Un grup de 43 de europarlamentari, printre care se află și șase eurodeputați români, îi cere Comisiei Europene să investigheze rolul companiei Gazprom în creșterea prețurilor la gaz în Europa.

Potrivit datelor oficiale comunicate de către Institutul Național de Statistică, de la începutul acestui an, energia electrică s-a scumpit în România, în medie, cu 24,6% în timp ce prețul gazelor naturale a crescut cu 20,5%.

Într-o scrisoare transmisă Comisiei Europene, europarlamentarii susțin că există suspiciuni serioase că Gazprom ar fi răspunzătoare pentru creșterea ”record” a prețurilor și chiar enumeră câteva așa zise acțiuni care ar fi dus la aceste scumpiri:

”În iulie-septembrie 2021, prețurile europene ale gazelor au crescut la niveluri fără precedent - ajungând în prezent la peste 700 USD pe mia de metri cubi, un record absolut din toate timpurile. Pentru a compara, la începutul anului 2021, prețurile spot europene la gaz erau de 300 USD pe mia de metri cubi.

Comercianții de gaze naturale și mass-media au citat acțiunile Gazprom ca fiind unele dintre cauzele principale ale creșterii prețurilor. Aceste acțiuni au inclus:

• Refuzul Gazprom de a rezerva capacitățile de transport al gazelor prin sistemele de conducte existente (Yamal-Europa, rețelele ucrainene de transport al gazelor);

• Închiderea producției de gaze naturale Gazprom la câmpurile de gaz din amonte din Yamal, dintre care unele au fost explicate de un incendiu la stația de tratare a condensului Novy Urengoy, dar nu este clar dacă toate închiderile au fost justificate de acel accident și dacă a fost vorba și de o manipulare deliberată a pieței;

• Refuzul Gazprom de a răspunde apelurilor din partea consumatorilor europeni de gaze naturale, pentru a garanta volume suplimentare de aprovizionare cu gaz în vara anului 2021, pentru a ajuta la rezolvarea problemei stocurilor insuficiente de stocare a gazelor subterane înainte de sezonul de iarnă, în ciuda informațiilor disponibile că Gazprom are suficientă producție suplimentară de gaz și capacitatea de a furniza astfel de provizii suplimentare.

Toate acestea ne permit să bănuim că scumpirile record ale prețului gazelor naturale în Europa din ultimele săptămâni ar putea fi rezultatul direct al manipulării deliberate a pieței Gazprom și al acțiunilor care vizează reținerea intenționată a capacităților disponibile de producție a gazelor de pe piață, în vederea creșterii prețurilor la gaz.

Acest lucru ridică suspiciunea că a existat un efort deliberat al Gazprom de a face presiuni asupra Europei, pentru a fi de acord cu lansarea imediată a conductei Nord Stream 2, în ciuda nerespectării acesteia a normelor UE privind piața energiei.” - se arată în documentul semnat de cei 43 de europarlamentari.

Printre semnatari se află și șase eurodeputați din România:

- Eugen Tomac (PMP/ PPE);

- Nicolae Ștefănuță (USR PLUS/ Renew Europe);

- Carmen-Gabriela Avram (PSD/ S&D);

- Vlad-Marius Botoș (USR PLUS/ Renew Europe);

- Dragoș Tudorache (USR PLUS/ Renew Europe);

- Traian Băsescu (PMP/ PPE).

