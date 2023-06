Profesoară despre subiectele la română: E bine pentru elevi, dar nu știu cât de bine va fi pentru societate

Profesoara de limba română, Cristina Gavriliță, de la Centrul Educațional Unirea, a rezolvat subiectele primite de elevii care au dat Evaluare Națională în 2023. După ce a analizat subiectele, profesoara spune că au fost de dificultate medie și că au fost mai ușoare decât în anii trecuți.

„Au fost niște subiecte frumoase, de dificultate medie. Sunt convinsă că majoritatea elevilor au reușit să se descurce foarte bine. Subiectele au fost de dificultate medie, ceea ce înseamnă că, dacă nu toți copii, majoritatea, cu siguranță au reușit să rezolve aceste subiecte fără nicio problemă”, a spus profesoara.

În ceea ce privește scăderea dificultății de la un an la altul, Cristiana Gavriliță spune: „Comparativ cu anii trecuți, constat cu părere de rău că de la an la an, dificultatea scade. E bine pentru elevii noștri, dar nu știu cât de bine va fi pentru societatea noastră”.

Tot ea consideră că persoanele care au întocmit subiectele de anul acesta au ținut cont de situațiile excepționale din ultimii ani: pandemie, greve, cutremure, război în apropiere, etc.

În timpul rezolvării subiectelor, profesoara a găsit și părți bune, după ce a aflat ce răspunsuri au dat elevii la unele cerințe:

„Constat în urma mesajelor primite că avem copii care citesc, iar asta e minunat. A existat o perioadă în care copiii noștri nu mai citeau și de aceea am ajuns să avem astăzi în societate indivizi care nu știu să se exprime corect, nu sunt capabili să facă niște raționamente logice, și aşa mai departe. Mă bucur că deși am avut pandemie, am avut războiul aici aproape, a fost greva profesorilor, mă bucur că totuși, copiii noștri au început să se întoarcă la cărți, la lectură. Bravo, vă recomand să vă țineți de obiceiul acesta. Cărţile vă ajută să deveniți oameni cu adevărat valoroși”.

Subiectele la Limba română de la Evaluare Națională 2023

La proba de la Limba română, elevii au primit la primul subiect două texte epice, iar la subiectul al doilea o caracterizare de personaj.

La primul subiect, elevii au avut două texte epice la prima vedere, un fragment din opera „Limir-împărat” de Ioan Slavici și unul din „Deșertul pentru totdeauna” de Octavian Paler.

La subiectul al doilea, au avut de realizat o caracterizare de personaj din primul text la prima vedere: Limir-împărat.

Vedeți aici rezolvarea subiectelor la Limba română de la Evaluare Națională 2023, realizată de profesoara Cristina Gavriliță.

