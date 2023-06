Evaluare Națională 2023. Subiectele de geometrie le-au dat bătăi de cap elevilor. Când vor fi afișate primele rezultate

Subiectele de geometrie au fost cele care le-au dat bătăi de cap elevilor de clasa a VIII-a.

Cei mai mulți dintre elevi au ieșit încrezători din sălile de examen. Încrezători, dar încă emoționați.

Elev: „Eu cred că iau 10, adică am știut tot. A fost ok testul, până la urmă am făcut, cred că iau 10. Nu mă aștept la mai puțin.”

Elev: „A fost foarte simplu, mi s-a părut mai ales la grile, am trecut în 10 minute prin ele și la subiectul 3 mi s-a părut ușor.”

Reporter: Cât de mult ai învățat pentru evaluare?

Elev: Îndeajuns de mult cât să mă dau cu capul de pereți.”

Elev: „M-am speriat un pic de ele și nu mi-au ieșit toate, în schimb sper la o notă de 9.60-9.70, dar la grilă a fost un subpunct care a fost un pic mai greu, am dat la nimereală de fapt, dar l-am dat bine și sunt fericit.”

Elevă: „Nu eram sigură la anumite subiecte, dar mă bucur că am terminat, asta e cea mai mare bucurie.”

Experții în educație spun că un singur subiect putea să facă diferența dintre un elev de nota 10 și unul mediu.

Marian Staș - expert în educație: „Un copil care învață serios putea să rezolve 80% dintre subiecte într-o oră, o oră și un sfert. 95% dintre subiectele de azi au din astea tehnice, mecanice, în care singurul lucru pe care trebuia să-l știu era aritmetică aplicată corect sau geometrie aplicată mecanic corect, cu o singură excepție. Aici mă refer la problema 5 din setul 3, cea cu dreptunghiul, la un singur subpunct care mi s-a părut superb. Nu e evidentă soluția, la punctul respectiv copiii ăștia aveau să gândească, să vadă cu ochiul minții, era vorba despre un segment despre care se cerea să arate că are lungimea de 10 cm în condițiile în care o diagonală avea 30 cm și apărea o chestiune de a demonstra că cele 2 segmente sunt paralele.”

Elev: „Oribil! Pentru că iau mai puțin decât mă așteptam.”

Reporter: La cât te așteptai?

Elev: „La un 9.40.”

Reporter: Și cât crezi că o să iei?

Elev: „Iau un 8.80-9, cel mult. Inele grele, unele foarte ușoare.”

Reporter: Unde te-ai împotmolit?

Elev: „La 5 b și la 6 b.”

Elev: „La matematică nu am știut exercițiul 5, punctul b de la subiectul 3. Mi-am dat seama prea târziu cum se face și nu l-am mai făcut.”

Totuși, din cele 18 exerciții pe care le-au avut de rezolvat, doar două au avut și aplicabilitate în viața reală.

Rata de prezență de la proba de matematică a fost de 95,4%, adică peste 7 mii de elevi au absentat de la Evaluarea Națională. Iar unul a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Primele rezultate vor fi afișate miercuri, 28 iunie. Apoi elevii vor avea la dispoziție două zile să depună contestații, urmând ca rezultatele finale să fie afișate marți, 4 iulie.

Dată publicare: 21-06-2023 19:26