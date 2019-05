Surpriza uriașă de care a avut parte un român care s-a dus la vot în Madrid. Ce a aflat

O româncă din Spania susține că soțul ei nu a putut vota la alegerile europarlamentare, deoarece atunci când s-a prezentat la secția din Madrid i s-a spus că votase deja în România, în localitatea Manasia.

Luminița Munteanu și soțul ei, Ion, locuiesc de 12 ani în Spania și duminică au mers să voteze pentru alegerile europarlamentare la o secție din Madrid.

Însă, acolo, surprinză, deși femeia a putut vota, bărbatul a fost informat că în sistemul informatizat apărea că ar fi votat duminică dimineață, în jurul orei 11, în localitatea Manasia, județul Ialomița.

Femeia a povestit incidentul pe pagina de Facebook și a amenințat că va da în judecată primăria Manasia.

"Oameni buni, in ce țară traim???? Am fost la vot, am votat, dar stupoare, sotul meu nu a putut vota pentru ca deja in tara, la sectia de votare Manasia-Urziceni ...sotul meu figura ca a votat astazi la orele 11 ale diminetii...Pai bai oameni buni, sotul meu nu a mai fost in tara de peste un an, cum d... aveti voi votul lui cand el este aici in Madrid???? Scârbe ordinare ce sunteti.. daca nu ni se intampla noua nu credeam așa ceva, dacă auzeam de la alții.. uite ca se poate.... Aloooo, Primaria Manasia ...va dau in judecata...nici nu stiti cu cine v-ati pus nemernicilor...", a scrie Luminița Munteanu pe Facebook.

