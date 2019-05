Europa FM sustine campania ProTV “E.U. YES LA VOT”

Europa FM se alatura campaniei “E.U. YES LA VOT”, campanie lansata la inceputul saptamanii trecute de ProTV.

Vocile publice ale societatii romanesti vor explica, la Europa FM, de ce voteaza pe 26 mai. Fiecare va vorbi despre experienta proprie si despre cum fiecare dintre noi poate contribui pentru o Romanie europeana.

"Noi, aici, la Europa FM, am incurajat intotdeauna implicarea civica. Si, cum dreptul la vot este esential pentru o societate democratica, ne-am mobilizat mereu pentru a ne indemna ascultatorii sa isi exercite acest drept », a declarat Andrada Burdalescu, director general Europa FM.

"De aceasta data, am ales sa sustinem si noi campania “E.U. YES LA VOT” lansata de PRO TV pentru ca impartasim aceleasi valori si credem ca, intr-un moment foarte important pentru noi ca natiune, este, de asemenea, extrem de important sa transmitem un mesaj de unitate pentru apararea valorilor democratiei. Vocile noastre seamana foarte mult. Atat Europa FM, cat si PRO TV sunt doua institutii media profesioniste, respectate, in care romanii chiar au incredere. Si suntem convinsi ca, impreuna, putem promova si mai bine valorile noastre comune. Spuneam ca e un moment crucial – stim bine, 26 mai este doar primul dintr-o serie de scrutinuri esentiale pentru viitorul tarii, pentru foarte multi ani de-acum inainte. Si de aceea consideram ca e cumva si datoria noastra sa mai explicam inca o data de ce e important sa votezi", a mai spus Andrada Burdalescu.

Anuntul ca Europa FM se alatura PRO TV in campania “E.U. YES LA VOT ”a fost facut in aceasta dimineata, la EuropaFM.

"Daca aveti un strop de incredere in noi si in colegii nostri de la ProTV, incercati sa va ganditi daca merita sau nu sa iesiti la vot. Noi va spunem ca merita, nu va spunem evident cu cine sa votati sau ce sa votati sau in ce fel sa votati. Asta e, evident, treaba voastra. Toate optiunile politice legale sunt indreptatite in tara asta. Va spunem atat – iesiti la vot, exprimati-va aceasta datorie cetateneasca si vedem dupa aceea ce se intampla", a declarat jurnalistul Vlad Petreanu, realizatorul programului matinal "Desteptarea", la Europa FM.

