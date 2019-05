E.U. YES LA VOT. Busu şi BRO #YESLAVOT pe 26 mai. VIDEO

Florin Busuioc, prezentatorul Meteo de la ProTV, şi BRomania merg la vot pe data de 26 mai, la alergerile europarlamentare.

"Eu YES la vot pentru că m-am săturat să hotărască alţii pentru mine şi pentru că simt că părerea mea chiar contează. Eu ies la vot", este mesajul lui Busu pentru români.

"Eu YES pentru că unele lucruri trebuie luate în serios. Eu YES și nu YES singur. Eu ies la vot", este si mesajul lui Matei Dima, cunoscut ca BRomania.

De ce sunt importante alegerile de pe 26 mai și ce impact vor avea

Suntem de 12 ani în Uniunea Europeană, iar pe 26 mai avem alegeri europene care vor avea un impact direct în viața noastră.

Știrile PRO TV demarează campania “E.U. YES LA VOT!”, în care veți vedea de ce este important să fim părtași la alegerile care vor contura viitorul continentului nostru și, de ce nu, rolul nostru în lume.

E dreptul și datoria noastră să decidem pe cine trimitem să ne reprezinte în Parlamentul European. Și stă în puterea noastră ca, prin ieșirea la vot, să aducem Europa mai aproape de români.