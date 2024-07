Mbappe, după calificarea Franţei în semifinalele EURO 2024: Suntem foarte fericiţi

"Întotdeauna am spus înaintea multor competiţii, cel mai important lucru este să câştigăm, oamenii au crezut că este o glumă, dar acum iată-ne: am marcat un singur gol, dar suntem în semifinale şi sunt în continuare foarte fericit", a declarat Mbappe, cu un zâmbet larg, la finalul meciului.

"Desigur, sper că voi ajuta echipa în semifinală, dar sunt foarte fericit pentru echipă mai presus de toate", a adăugat el.

"Nu vreau să vă spun prostii, la vestiar nu ne-am gândit prea mult la faptul că nu marcasem'', a explicat el, referindu-se la ineficacitatea Les Bleus de la debutul EURO 2024.

''Este cert că mâine vom continua să ne uităm puţin în această problemă, păstrând în acelaşi timp această soliditate defensivă'', dar vineri seară ''suntem în euforie"', a spus căpitanul.

"Suntem foarte fericiţi, este foarte greu să repetăm performanţele, să fim în ultimul careu. Suntem în continuare acolo, aşa că vom încerca să ne recuperăm şi să ne pregătim încet pentru meciul cu Spania", a adăugat el.

Mbappe a cerut să iasă la pauză prelungirilor în meciul de vineri. "Am vorbit cu antrenorul încă de la sfârşitul timpului regulamentar şi am spus că o să încerc, dar la pauză l-am anunţat că nu mă mai simt ok, că sunt prea obosit, iar apoi mi-a spus că mă va schimba".

Franţa a învins cu 5-3 la loviturile de departajare selecţionata Portugaliei şi va înfrunta Spania în semifinale EURO 2024, pe 9 iulie la Munchen.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: