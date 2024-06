Incident grav la EURO 2024. Un bărbat a fost împușcat de polițiști după ce i-a atacat cu un târnăcop | VIDEO

"Potrivit primelor informaţii, un bărbat a ameninţat ofiţerii de poliţie cu un târnăcop şi un dispozitiv incendiar", a precizat poliţia din Hamburg pe X (fostul Twitter).

"Agresorul a fost rănit şi a fost preluat de serviciile medicale", au precizat oamenii legii.

The moment the axe wielding man is shot by police in Hamburg.

Second police shooting in two days of the Euro 2024 tournament. pic.twitter.com/Fvr9HR6a2e