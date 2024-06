Ce le-a spus portarul Ucrainei coechipierilor săi după golul marcat de Stanciu. Gestul făcut în vestiar

"Prima mea greşeală a schimbat cursul meciului. Am prezentat deja scuze echipei mele", a recunoscut Lunin, care s-a bucurat de un sezon remarcabil la Real Madrid, suplinindu-l perfect pe Thibaut Courtois, care a fost accidentat în cea mai mare parte a sezonului.

"Aş putea cu siguranţă să vă vorbesc despre aceste greşeli, dar trebuie să le discutăm între noi", a declarat selecţionerul Ucrainei, Serghei Rebrov, într-o conferinţă de presă, fără a menţiona în mod special eroarea lui Lunin, citat de AFP, potrivit News.ro.

Naţionala României a început cu o victorie categorică parcursul la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, la Munchen, în grupa E. Victoria vine la o zii după ce selecţionerul Edward Iordănescu a împlinit 46 de ani. Tricolorii au fost susţinuţi din tribune de zeci de mii de suporteri.

„Nu există scuze”

Golurile României au fost marcate de Stanciu (29), R. Marin (53) şi Drăguş (57).

Mai mult, jucătorul ucrainean Roman Iaremciuk a declarat, luni, după meciul cu România, scor 0-3, că tricolorii au meritat victoria şi că el şi colegii săi nu au scuze.

„Nu există scuze. Nu am arătat jocul nostru astăzi şi nu am urmat indicaţiile antrenorului. România a meritat această victorie, iar noi trebuie să avem o discuţie bună în vestiar şi să mergem mai departe. Este foarte greu să spui ceva după un astfel de meci. De asemenea, nu vreau să spun ceva inutil din cauza emoţiilor. Am pierdut astăzi. Românii au câştigat - îi felicit pentru victoria lor. Ne vom pregăti pentru următoarele meciuri. Trebuie să arătăm tot ce avem mai bun acolo. Trebuie să ne unim şi să tragem concluziile corecte”, a spus Iaremciuk, potrivit UEFA.

