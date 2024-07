Care sunt punctele forte ale României în meciul cu Țările de Jos. George Ogararu: „Le lipsesc câțiva jucători cheie”

Fostul fundaș, care a jucat 11 meciuri internaționale, susține că „spiritul de echipă este cea mai mare forță”.

Pe 24 martie 2005, Ogararu a jucat primul său meci internațional pentru România și a fost împotriva Olandei.

Românul spune că privește cu sentimente amestecate prestația echipei sale naționale.

„Ne-au arătat până acum că sunt foarte motivați pentru acest Campionat European. În urmă cu trei sau patru ani, jucătorii de bază de astăzi încă jucau în România tânără. Au arătat o mare evoluție. Asta dă încredere tinerilor din fotbalul românesc. Știm că avem un adversar dificil în această seară și nu va fi ușor", a spus Ogararu.

Ogararu nu crede că Olanda a jucat prost până acum.

„Doar împotriva Austriei nu a fost bine și vă lipsesc câțiva jucători cheie la acest turneu", a spus el pentru soccernews.nl.

Care sunt punctele forte ale naționalei României

Fostul fundaș dreapta vede câteva puncte forte clare ale României.

„Cred că este un amestec între spiritul de echipă și calitățile individuale. Echipa luptă împreună, se apără împreună și atacă împreună. Acesta este cel mai mare punct forte al nostru. De aici, o serie de jucători își pot arăta și calitățile individuale", spune el.

În timpul fazei grupelor, Ogararu a povestit că s-a bucurat împreună cu bucureștenii de reușita României de la Euro 2024.

„Nu am reușit să participăm la un turneu major de atâta timp. Ceea ce se întâmplă acum este foarte special. După meciul cu Slovacia din faza grupelor, am mers și eu să privesc într-o piață din centrul Bucureștiului. Am vrut să fiu parte din asta. Oamenii de aici au trebuit să aștepte mult după succesul din 1994 (România a ajuns atunci în sferturile de finală la Cupa Mondială din Statele Unite, n.r.). Și atunci, oamenii au ieșit în stradă să sărbătorească succesul când România a făcut atât de bine în timpul Generației de Aur cu Gheorghe Hagi, printre alții. Dacă vom câștiga împotriva Olandei, sunt sigur că se va întâmpla la fel", a povestit el.

Românul în vârstă de 44 de ani vede diferențe, dar și asemănări cu celebra echipă din 1994.

„Este o altă perioadă, o altă echipă, cu un alt tip de fotbal, dar dacă vor trece diseară de Olanda, vor fi la fel de mari ca băieții din 1994", susține fostul fotbalist.

Referitor la fotbaliștii din echipa naționalei României, Ogararu a spus: „Jucătorii care joacă în divizii inferioare sunt totuși cei mai importanți jucători la cluburile lor. Toți sunt jucători de bază. Îl avem și pe Radu Drăgușin, care este sub contract cu Tottenham Hotspur. Nu prea joacă acolo, din păcate, dar se văd calitățile pe care le are acum. Sunt sigur că va avea mai mult timp de joc la clubul său după acest Campionat European. Se descurcă fantastic până acum. Fostul jucător de la ADO Den Haag, Andrei Rațiu (cu tunsoarea albastră), se descurcă și el foarte bine. Vedetele noastre nu sunt toate jucători de bază la cluburile lor, dar au performanțe excelente la acest CE. Comparativ cu Olanda, este diferit. Ei joacă toți la cluburi de top și preponderent la bază".

„Olanda are nume mari dacă le iei individual. Doar că ți-e puțin teamă să le dai o șansă celor de la a doua garnitură. Dar nu se știe niciodată. Fotbalul rămâne fotbal și orice se poate întâmpla. Fiecare boxer are încredere înainte să dea un pumn. Noi, românii, trebuie să ne asigurăm că vom da prima lovitură împotriva Olandei", spune acesta.

Meciul România - Țările de Jos va fi difuzat, marți, de la ora 19:00, în direct la PRO TV, dar și pe VOYO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: