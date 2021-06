„Putem găzdui şi finala EURO 2020 la Bucureşti fără probleme”. Reacția serii, după Franța - Elveția

Antrenorul Dan Petrescu a declarat, luni seara, că România a fost o gazdă extraordinară la cele 4 partide din cadrul Campionatului European, el precizând că Bucureştiul poate organiza fără probleme şi finala EURO 2020 în locul Londrei.

"Până la urmă a ieşit bine, România a fost o gazdă extraordinară... La un moment dat, în timpul meciului (n.r. - Franţa - Elveţia) a început să scandeze 'România-România' tot stadionul, chiar şi francezii, şi elveţienii scandau 'România'. A fost emoţie şi plăcere, mi-a plăcut atmosfera. De mult nu am mai avut o astfel de atmosferă pe stadioane, pentru că s-a jucat spectatori. A fost şi preşedintele UEFA în această seară la meci, poate se gândeşte să aducă finala EURO 2020 la Bucureşti. Dacă sunt probleme la Londra, eu spun că putem să găzduim finala fără probleme", a spus tehnicianul făcând referire la faptul că UEFA încearcă să convingă autorităţile din Marea Britanie să ridice restricţiile de carantinare pentru fanii care vor asista la finala de la Londra.

Petrescu este de părere că Franţa - Elveţia a fost cel mai frumos meci de până acum de la EURO 2020.

"Pe final, când era 3-2 pentru Franţa, chiar mă gândeam că se termină aşa cum am spus înaintea meciului. Pentru mine nu conta însă cine câştigă azi, nu sunt nici fanul Franţei şi nici al Elveţiei. A fost exact cum am spus, că vreau să văd un meci cu multe goluri, un meci spectaculos şi cred că a fost cel mai bun de la EURO de până acum. La 3-1 am spus că dacă elveţienii înscriu golul 2 pot egala, pentru că îi vedeam pe francezi că erau prea relaxaţi, credeau că deja au câştigat meciul după golul lui Pogba", a afirmat el, potrivit Agerpres.

"Penalty ratează şi cel mai bun jucător din lume. Când a ratat Golofca în meciul CFR - Dinamo Zagreb toată lumea a sărit pe mine şi pe Golofca, acum o să sară toată lumea pe Mbappe şi pe Didier Deschamps? Oricum, se simţea în aer că ratează Mbappe. Toţi de lângă mine spuneau că ratează şi aşa a fost până la urmă. S-a văzut încă o dată că fotbalul e foarte frumos, cred că pe final numai antrenorul elveţienilor şi câţiva jucători mai credeau că pot întoarce scorul. Dar uite că se pot întâmpla miracole, pentru că toată lumea o vedea favorită pe Franţa. Eu nu am văzut-o pe Franţa, eu am spus că favorite sunt Italia şi Germania. Şi la fel spun şi acum", a adăugat Dan Petrescu.

Campioana mondială Franţa a fost eliminată de Elveţia, cu 5-4, la loviturile de departajare, luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în optimile de finală ale EURO 2020 la fotbal, într-un meci în care scorul a fost 3-3 (1-0) după prelungiri.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală: Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, scor 3-1), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, scor 2-1), Ucraina - Austria (21 iunie, scor 0-1), toate în Grupa C, precum şi partida din optimile de finală Franţa - Elveţia (28 iunie, scor 3-3 şi 4-5 la loviturile de departajare).