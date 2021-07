Mărturisirea lui Bonucci după victoria cu Anglia. „Asta ne-a motivat”

Fundaşul italian Leonardo Bonucci, desemnat cel mai bun jucător al finalei EURO 2020, i-a ironizat pe englezi după ce Squadra Azzurra a reuşit să câştige titlul de campioană europeană.

Italia s-a impus cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare în faţa naţionalei Angliei, duminică seara pe stadionul Wembley din Londra.

Imediat după fluierul final, Bonucci s-a îndreptat către cea mai apropiată cameră de televiziune de pe marginea terenului şi a strigat de mai multe ori "It's coming to Rome" (Vine la Roma), parodiind astfel celebra scandare a englezilor "It's coming home", care a putut fi auzită peste tot în ultimele zile, după cum se poate vedea într-o înregistrare video postată pe Twitter.

Bonucci a mărturisit apoi că această scandare a motivat echipa Italiei.

„Absolut. Am auzit în în fiecare zi începând de vineri seară, de la meciul cu Danemarca, că trofeul va veni acasă la Londra. Îmi pare rău pentru ei, dar cupa va zbura la Roma și astfel italienii din întreaga lume vor savura victoria”, a spus fundașul italian, potrivit The Independent.

În finala de pe Wembley, experimentatul internaţional italian şi-a condus echipa către succes, înscriind golul egalizator, în minutul 67, după ce Anglia reuşise să deschidă rapid scorul, prin Luke Shaw (2), iar apoi a transformat penalty-ul său la loviturile de departajare, contribuind la câştigarea celui de-al doilea titlu continental din istoria Italiei.

"Football's coming home" (Fotbalul se întoarce acasă) a devenit imnul pop al englezilor de la EURO 1996, disputat pe teren propriu, melodia fiind compusă la solicitarea Federaţiei engleze de fotbal.