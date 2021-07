Video. Leonardo Bonucci, show la conferința de presă: ce a făcut cu sticlele de băutură

După succesul din finală, Leonardo Bonucci, marcatorul golului care a trimis partidă în prelungiri, a făcut spectacol la conferinţa de presă, scrie Sport.ro.

Ca un mesaj subtil pentru Cristiano Ronaldo şi Paul Pogba, ale căror naţionale au fost eliminate încă din faza optimilor, deşi erau considerate favorite la titlu, italianul s-a jucat cu sticlele de Heineken şi Coca-Cola pe toată durata conferinţei.

"O să beau tot în seara asta", a spus amuzat Bonucci, în timp ce gusta pe rând din cele două băuturi.

Winning #EURO2020 is thirsty work ????

Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola ???? pic.twitter.com/O324ZkQlm8