Ironie totală. Aduceți toate sticlele de Coca-Cola și Heineken la mine. Ce a făcut ucraineanul Yarmolenko la București

După victoria de pe Național Arena din meciul cu Macedonia de Nord, Andryi Yarmolenko a profitat de lumina reflectoarelor și a mutat sticlele de Coca-Cola și Heineken mai aproape. Gestul vine după ce selecționerul Rusiei, Stanislav Chercesov, a băut dintr-o sticlă de Cola, iar momentul s-a viralizat în social media.

La conferința de presă, fotbalistul i-a distrat pe cei prezenți atunci când le-a cerut celor de la Coca-Cola și Heineken să-l contacteze. El nu are nicio problemă cu sticlele celor doi mari sponsori ai Euro 2020

"L-am vazut pe Cristiano Ronaldo, dar eu vreau sa mut sticlele aici, așa că rog sa fiu contactat!", a spus Andryi Yarmolenko.

