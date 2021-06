Turcia - Italia, EURO 2020. Meciul se vede de la 22:00 pe PRO TV și VOYO

Turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 - va debuta vineri, cu meciul Turcia - Italia (ora 22:00), pe Stadio Olimpico din Roma, în Grupa A, un an mai târziu decât trebuia, din cauza pandemiei de coronavirus.

Campionatul European de Fotbal se vede în direct la PRO TV și pe VOYO (pe bază de abonament).

ECHIPE PROBABILE

Turcia: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan; Burak Yılmaz

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Meciul va fi arbitrat de olandezul Danny Makkelie, iar pe stadion vor avea drept de acces aproximativ 23.000 de spectatori.

Turneul final are loc în condiţii speciale, în 11 oraşe de pe ''Bătrânul Continent'', printre care şi Bucureşti, cu prezenţă redusă a spectatorilor, care variază de la 25% până la 65%. În 2020 s-au aniversat 60 de ani de la înfiinţarea competiţiei, iar Campionatul European trebuia să se desfăşoare iniţial în 12 oraşe, între 12 iunie şi 12 iulie 2020.

România, pe lângă cele patru meciuri pe care le va găzdui la Bucureşti, va fi reprezentată şi de două brigăzi de arbitri, conduse de Ovidiu Haţegan şi de Istvan Kovacs, o premieră pentru ţara noastră la un turneu final.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European pe Arena Naţională din Capitală. Ambasadorii Bucureştiului sunt Miodrag Belodedici (participant la două turnee finale europene), Dorinel Munteanu (participant la EURO 1996 şi 2000 cu naţionala României), Gabriela Szabo (campioană olimpică, mondială şi europeană la atletism).

Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00). Spectatorii vor avea acces la 25% din capacitatea stadionului la meciurile din grupă şi până la 50% la meciul din optimi, suplimentarea făcându-se ''doar cu persoane vaccinate''.

Cele 24 de echipe participante sunt împărţite în şase grupe, ceda mai puternică fiind F, în care se regăsesc campioana mondială Franţa, campioana europeană Portugalia, Germania şi Ungaria.

Grupa A (Roma şi Baku): Turcia, Italia, Ţara Galilor, Elveţia;

Grupa B (Copenhaga şi Sankt Petersburg): Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia;

Grupa C (Amsterdam şi Bucureşti): Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord;

Grupa D (Londra şi Glasgow): Anglia, Croaţia, Scoţia, Cehia;

Grupa E (Sevilla şi Sankt Petersburg): Spania, Suedia, Polonia, Slovacia;

Grupa F (Munchen şi Budapesta): Ungaria, Portugalia, Franţa, Germania.

Finala se va juca pe 11 iulie, pe Stadionul Wembley din Londra (22:00).