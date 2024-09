GPeC SUMMIT 8 Octombrie: 19 speakeri și 9 ore de content practic despre tot ce e important în E-Commerce și Digital Marketing

Ediția din această toamnă se va desfășura pe 8 octombrie la Teatrul Național București și reunește 19 speakeri internaționali și români și peste 700 de participanți C-Level din rândul celor mai importante companii din domeniu. Agenda evenimentului conținând întregul program, speakerii și subiectele abordate a fost publicată pe site-ul GPeC și poate fi consultată AICI.

4 speakeri internaționali, în premieră în România

§ Tom Fishburne este creatorul Marketoonist, expert în Digital Marketing și autorul cărții Your Ad Ignored Here. Sesiunea lui din cadrul GPeC SUMMIT este intitulată The Funny Side of Digital Marketing: Avoiding The Customer Journey to Nowhere;

§ Scott Stratten este co-autor a 6 cărți bestseller, expert în Marketing și co-host al The UnPodcast - podcast cu peste 1 milion de descărcări și milioane de vizualizări. El va vorbi la GPeC SUMMIT despre UnMarketing: Everything Has Changed and Nothing is Different;

§ Kasim Aslam este specialist în Digital Marketing, autor a două cărți bestseller dintre care The 7 Critical Principles of Effective Digital Marketing este considerată drept una dintre cele mai bune 100 de cărți de Digital Marketing din toate timpurile de către Book Authority. Sesiunea lui Kasim poartă numele Everything You Know About Media Buying Is A Lie!;

§ Adam Pearce este specialist în CRO pentru magazinele online dezvoltate pe platforma Shopify, optimizând rata de conversie pentru peste 350 de retaileri în ultimii 10 ani. El va vorbi despre 7 CRO plays that all eCommerce brands need to consider.

Unii dintre cei mai buni specialiști autohtoni

Alături de cei 4 speakeri internaționali, vor vorbi de pe scena GPeC SUMMIT unii dintre cei mai cunoscuți specialiști autohtoni precum: Tudor Manea (CEO eMAG), Arthur Rădulescu (CEO MerchantPro), Cristina Popa (Managing Director DPD România), Elena Gheorghe (Country Manager PayU GPO), Lucian Baltaru (CEO Sameday), Yannick Mooijman (CEO Cargus), Alina Hinescu (Business Partnerships Manager TikTok), Raluca Radu (Founder MTH Digital), Robert Petrescu (Principal Analytical Consultant Google), Cătălin Emilian (Country Manager RTB House), Cătălin Vlădescu (VP of Growth CEE & Germany VTEX), Cristi Movilă (CEO EMEA & APAC, ITGlobers), Teodora Șaguna (Group Head In App Shopping, tbi bank), Mihai Vînătoru (Managing Partner DWF).

Conferință, Expo, Gala Premiilor eCommerce și Networking Soirée cu elita Digital

În paralel cu Conferința GPeC din 8 octombrie, se va desfășura GPeC Expo care reunește peste 25 de furnizori de servicii E-Commerce și Digital Marketing pentru a înlesni parteneriatele dintre aceștia și magazinele online aflate în căutarea de soluții pentru dezvoltarea afacerii.

În seara de 8 octombrie, începând cu ora 19:00, se va desfășura cea de a XIX-a ediție a Galei Premiilor eCommerce în cadrul căreia vor fi decernate premiile industriei pentru cele mai performante companii din domeniu.

Începând cu ora 20:45 invitații sunt așteptați la GPeC Networking Soirée – prilej de networking și socializare alături de reprezentanții C-Level ai celor mai importante companii din E-Commerce, Digital și Retail.

Înscrieri cu prețuri reduse până pe 30 septembrie

Înscrierile sunt în desfășurare pe website-ul GPeC.ro, iar până pe 30 septembrie este valabilă oferta Smart Buy care asigură reduceri din prețul standard.

Prețul biletelor de acces pornește de la doar 109 EUR + TVA / persoană, iar toate detaliile despre eveniment sunt disponibile pe website-ul GPeC.

