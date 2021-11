Freshful, cea mai nouă platformă de livrare online pentru produse alimentare proaspete din România lansată de eMAG

Invitatul de astăzi face parte din echipa eMAG de 7 ani, fiind general manager Freshful, cea mai nouă platformă online de livrare produse proaspete din România.

Are o experiență solidă în e-commerce și vânzări, a fost consultant pentru una din firmele Big Four și a condus operațiunile eMAG Bulgaria din postura de director comercial, iar mai apoi de country manager.

Îi plac călătoriile, tenisul și șahul. Andrei Popescu, general manager Freshful.

Andrei Radu: E un proiect nou, Freshful, recent lansat, face pe 21 noiembrie o lună de zile, dar înainte de a vorbi despre proiect am vrea să discutăm despre ce se întâmplă overall, la nivelul pieței de comerț cu produse alimentare. Și aici fac referire la cele două direcții; pe de-o parte, retail-ul tradițional, pe care îl știm, și pe de altă parte- comerțul online. Cât de mare este felia asta, pentru bucata de comerț online, din total retail?

Andrei Popescu: Piața de comerț alimentar are o valoare de 25 de miliarde de euro, fiind cea mai mare piață, pentru că toți mâncăm și consumăm. Este o piață care se formează printr-o înmulțire, practic: numărul de salariați ori salariul mediu net ori consumul, care e de circa 50%- cam atât cheltuiește o persoană pentru achiziția de alimente. Este o piață destul de constantă, pentru că populația nu crește și nici nu mâncăm din ce în ce mai mult. Poate crește doar din creșterea consumului, din creșterea venitului net al populației și de acolo există un mic uplift. În pandemie a fost o creștere double- digit, pentru că lumea s-a suprastocat- ne amintim în martie 2020, când toată lumea fugea după hârtie igienică, drojdie și așa mai departe. Înainte de pandemie, bucata de online era sub 1%. Ne imaginăm o felie de pizza- 1% reprezintă mai puțin de o mușcătură. Foarte puțin. Acum, după un an și jumătate de pandemie, noi zicem că este în jur de 2%. Dacă ne uităm mai spre vest, spre țările mai dezvoltate – și dăm aici exemplul UK, acolo penetrarea online-ului în piața alimentară este de aproximativ 20%. Asta înseamnă că online-ul în România are un mare potențial și vedem cum contribuie cu o creștere puternică în piața alimentară și segmentul este destul de dinamic, vedem multe mișcări în piață în zona aceasta.

Andrei Radu: Deci potențial există, potențial mare de creștere, mă surprinde cumva, pentru că mă așteptam ca în timpul pandemiei această nișă să fi crescut puțin mai mult. Dar putem să spunem totuși de o creștere de 100%. Cum ați pornit la drum cu Freshful și care crezi că sunt diferențiatorii voștri față de concurență și cine vă e concurența directă?

Andrei Popescu: Cu toții am fost forțați în pandemie să migrăm spre online și chiar dacă eram reticenți în a comanda carne sau pește proaspăt, mulți au făcut-o. Asta am făcut și noi anul trecut când a început pandemia, am comandat online produse proaspete și simțeam că putem face și mai bine. Și din nevoia asta pe care o avem cu toții, că vrem să mâncăm bine și sănătos, să facem asta fără efort, din mișcări cât mai puține și mai simple- ne-am dat seama că putem construi un alt proiect și aici vorbim despre Freshful. Credem că are un mare potențial și deja vedem o cerere mare din partea consumatorilor și am depășit un număr important de mii de clienți care au cumpărat de la noi și ne bucură faptul că rămân alături de noi, comandă din ce în ce mai mult și din ce în ce mai des. Competitorii? Este greu de spus, pentru că piața este atât de mare încât noi practic venim cu o nouă soluția de a cumpăra ușor alimente. Competitori direcți nu avem, pentru că ne considerăm un model independent, un supermarket online independent. Este un model unic în România, pentru că nu mai știm un alt player de asemenea anvergură, care să lucreze din stoc propriu, dintr-un depozit frigorific direct la client, într-un timp foarte bun.

Andrei Radu: Când ați început să lucrați la proiectul propriu-zis, din momentul când v-a venit ideea până l-ați pus pe picioare- în cât timp s-a întâmplat asta?

Andrei Popescu: A fost mai puțin de un an și ne-am mișcat incredibil. Freshful este parte din eMAG, ne-am dorit să acoperim competența asta de a cumpăra grocery de pe piață, motiv pentru care am recrutat o echipă special dedicată, care se ocupă integral de acest proiect, iar din eMAG am împrumutat experiența operațională și, evident, tehnologia, pentru că, până la urmă, la fel ca eMAG, Freshful este o platformă tehnologică. Cu ajutorul tehnologiei am creat acest produs, acest magazin online, hipermarket, pentru a veni în sprijinul clienților, pentru a le face fața nu doar mai ușoară, ci mai freshful- așa este și sloganul nostru.

Andrei Radu: Câți angajați sunt acum, în proiectul Freshful?

Andrei Popescu: În momentul de față sunt 200 de angajați. În fiecare zi ne pregătim pentru perioada aglomerată de sărbători și angajăm forță de muncă în special în depozit, dar și livratori.

Andrei Radu: Ce v-ați propus voi să aduceți nou, pe acest segment de piață, astfel încât să știe cei care ne urmăresc ce găsesc la voi și ce este diferit?

Andrei Popescu: Suntem un hipermarket online, adică de la 15.000 de produse în sus, cam de 3 ori cât are un magazin de la colțul blocului sau un supermarket mediu, produse care se găsesc în depozitul nostru frigorific, în apropierea Bucureștiului. Este poziționat strategic, atfel încât să ajungem rapid cam în orice parte a Bucureștiului. Și nu e vorba doar de produse- aproximativ 20.000 în stoc, majoritar alimente, dar găsim și produse nonalimentare- este vorba și de un nou concept relativ nou pe piața din România. Este vorba despre ”piramida inversă”- astfel încât noi avem atât produsele mass market, brandurile cunoscute de toată lumea, cât și produse exclusive, mai speciale, mai de nișă, care se află în vârful piramidei, produse pentru care, în mod normal, ai face un efort suplimentar de a le cumpăra. Și misiunea noastră este de a oferi unui consumator un coș complet, dintr-un singur click, astfel încât să nu fie nevoit să meargă în cinci locuri diferite. Alt diferențiator ar fi transportul frigorific și faptul că menținem lanțul frigorific de la cumpărător, până la ușa clientului. Ne ajută depozitul frigorific în care am investit 5 milioane de euro, dar și transportul frigorific, prin mașini cu temperatură controlată, astfel încât putem spune cu mâna pe inimă că înghețata ajunge înghețată la client. Și ar mai fi de punctat un lucru, este partea de content, pentru că ne-am propus să oferim clientului o ușurință în a cumpăra, astfel încât să fie foarte informat. Am amenajat un studio foto chiar în depozit, unde am pozat toate produsele pe care le avem listate acum pe Freshful. Sunt pozate din același unghi, site-ul este curat, la fel și aplicația de mobil și, mai mult decât atât, oferim și informații nutriționale, detalii complete, sfaturi de utilizare și tot ce ai nevoie pentru a lua o decizie înțeleaptă atunci când faci cumpărături.

Andrei Radu: Ce altceva mai găsești pe Freshful?

Andrei Popescu: Cel mai ușor ne imaginăm de ce avem nevoie când mergem la cumpărăturile obișnuite. Pornim de la produse alimentare și aici am adus fructe proaspete, legume, carne, pește, mezeluri, lactate și așa mai departe, inclusiv pâinea, pe care o facem acolo, în depozit. Apoi este toată partea de băuturi, partea de dry food – conserve, dulcețuri și tot ce ai nevoie, dar și produse nonalimentare, pentru că unii dintre noi mai au și pet acasă, pisici sau căței sau alte animale de companie, evident partea de bebeluși- de la pamperși la mâncare de bebeluși, dar și produse de curățenie și cosmetice. Tot ce ai nevoie, astfel încât dintr-o singură mișcare să comanzi și să primești rapid la tine acasă.

Andrei Radu: Unul dintre diferențiatorii de pe site-ul vostru zice așa: ”bunătăți românești din grădină”- e foarte interesant și foarte OK. Ce furnizori aveți pentru produse și cum ați ajuns la producătorii locali?

Andrei Popescu: Noi vrem să conectăm producătorii direct de consumatori. Asta o facem într-un mod foarte sustenabil, pentru că marfa o luăm direct de la producători, de la fermieri și o aducem în depozitul nostru și apoi pleacă direct către client. În prezent sunt circa 500 de furnizori, mare parte dintre ei sunt producători locali și fermieri. Avem roșii de țară, castraveți foarte buni, absolut tot ce găsești într-o piață, putem spune că suntem o piață agroalimentară online. În fiecare zi primim zeci de cereri de colaborare, din toată România, de a primi produsele, de a le pune în stoc și a le face disponibile în site.

Andrei Radu: Deci, practic, ați fost după ei prin țară, ați umblat după ei, local, prin țară, să-i identificați și să-i convingeți să vândă online?

Andrei Popescu: A fost o muncă de convingere în spate, în cele 9 luni, un an, în care am construit proiectul. Foarte mulți au acceptat invitația și au acordat încredere unui proiect care nu era născut, era doar în faza de pregătire și suntem bucuroși de colaborarea cu ei. Sperăm să continuăm, să aducem din ce în ce mai mulți producători, să facem din ce în ce mai cunoscute produsele lor.

Andrei Radu: E important de menționat că nu funcționați ca un market place, în care producătorul sau furnizorul local își poate promova produsele, ci efectiv cumpărați marfa de la el, o țineți în depozitul vostru și o livrați mai departe clienților.

Ajungem la partea cu pâinea, scrie la voi pe site ”pâine proaspăt scoasă din cuptor”. Cum ați procedat cu chestiunea asta, cum livrați oamenilor pâine proaspăt scoasă din cuptor și cât de mult contează, pentru că mi-am dat seama că conceptul ăsta de prospețime contează destul de mult pentru voi ca poziționare. Cum vă asigurați că toate produsele de la voi sunt fresh?

Andrei Popescu: Freshful înseamnă prospețime și asta vrem noi să oferim consumatorilor noștri. Mai mult decât atât, ne-am propus să educăm populația de a consuma sănătos, de a avea un stil de viață și alimentar echilibrat. Motiv pentru care ne-am propus să facem o brutărie în depozitul nostru. Sună foarte inovativ, dar exact asta se întâmplă. O brutărie cu înalte standarde de calitate, în care coacem zilnic pâine proaspătă, pâine cu maia după o rețetă franțuzească. Folosim ingrediente românești, coacem zilnic pâine pentru clienții noștri și observăm că ne asigură o fidelizare a clienților noștri.

Andrei Radu: Știu că este prematur să vorbim despre cifre, sunteți practic un start-up. Spuneați că livrați în zona București și mare parte din Ilfov, mă interesează dacă aplicația este disponibilă pentru iOS și Android și câți oameni au descărcat până acum aplicația, câți clienți ați avut în prima lună de business și care sunt estimările voastre de creștere în viitorul apropiat?

Andrei Popescu: Freshful este disponibil atât pe site cât și pe mobil, pe iOS și Android și ne-am bucurat să vedem peste 20.000 de descărcări ale aplicației în primele 3 săptămâni și numărul crește de la o zi la alta. În materie de clienți, am depășit pragul de 4.000 și creștem. Ne bucură faptul că ei revin la noi și au adoptat Freshful în ritualul lor de cumpărături. Clienții plătesc online în proporție de 60% în momentul plasării comenzii și este un procent foarte bun pentru România. Valoarea medie a bonului este în jur de 300 de lei.

Andrei Radu: Ar fi interesant de văzut dacă valoarea medie de cumpărătură online este mai mică, mai mare, decât cumpărătura offline. Aveți idee dacă cumva statisticile astea există, poate la INS?

Andrei Popescu: Cu siguranță există, nu știu dacă la INS, dar fiecare business are calculele lui, evident. În momentul de față vedem un trend crescător al acestei valori, în primele săptămâni poate era o timiditate așa, ”hai să încercăm Freshful să vedem cum este” și vedeam un bon mediu de 200- 250 de lei.

El tot crește și, pe măsură ce extindem și gama, practic ai mai multe opțiuni de cumpărare și adaugi mai multe produse în coș. Și faptul că încerci să-ți faci un coș complet și iei inclusiv produse de curățenie, din absolut toate categoriile, acestea cresc valoarea coșului, valoarea cheltuită pe consumator.

Andrei Radu: Ce se sumpără cel mai mult, din tipologia de produse pe care voi o oferiți?

Andrei Popescu: Cel mai mult se cumpără fructele și legumele, apoi pâinea este foarte căutată, carnea, mezelurile și lactatele la fel. Abia apoi vin băuturile; în principiu, food-ul e cel mai căutat, dar dacă tot ai venit și ai cumpărat food, poate ai nevoie de o pastă de dinți, de un deodorant, astfel încât și acestea sunt la căutare. În conceptul de bio nu ne-am oprit doar la food, avem inclusiv detergenți bio sau băuturi bio- asta îți oferă multe oportunități și multe variante de a alege.

Andrei Radu: De ce ați mers pe ideea asta, de detergenți bio, ți se pare că asta a devenit un trend, că oamenii au devenit din ce în ce mai atenți la zona asta, de produse organice, de produse naturale, vom merge către direcția asta din ce în ce mai mult?

Andrei Popescu: Este un trend foarte întâlnit în afară și îl vedem și în România și în regiunea asta din sud-estul Europei, apetitul de a trăi mai sănătos, de a face un efort de a investi în tine și a consuma produse poate mai scumpe, dar mai sănătoase, care te fac să te simți bine, să te simți confortabil în pielea ta și vedem din ce în ce mai multă încredere în achiziția acestor produse.

Andrei Radu: În cât timp se face livrarea? Dacă comand acum la voi pe site, ce opțiuni de livrare am? Poate am nevoie de un produs destul de repede sau pot face o listă de shopping pentru a doua zi, a treia zi?

Andrei Popescu: Noi vrem să oferim clientului cât mai multe opțiuni, o libertate de a alege. Dacă ai nevoie urgent de cumpărături, ele pot veni în 2 ore la tine. Avem intervale de 30 de minute sau o oră în anumite zone ale Bucureștiului, astfel încât să poți alege- ”OK, vreau comanda mea în intervalul 20- 20.30”. Vedem din ce în ce mai mult apetit pentru cumpărăturile programate. Plasezi comanda astăzi, cu livrare peste 2 zile. Este o cumpărătură planificată, nu este o cumpărătură de impuls și vedem că lumea nu se înghesuie să cumpere mult. Mai este o problemă în România, că se aruncă foarte multă mâncare. Este o statistică interesantă dar și îngrijorătoare, faptul că 60% din ce gătim sau ce cumpărăm se aruncă, se risipește. Online-ul te ajută să achiziționezi exact cât ai nevoie. Și mai e un lucru interesant aici, pentru că vedem multă mișcare, mulți jucători. Vedem jucători care îți oferă livrare ultra-rapidă și vedem cum îți livrează în 15 minute, ce-i drept, dintr-o gamă redusă de produse, de 1.500- 2.000 de produse, sau jucători noi, cum este Freshful, care livrează dintr-o gamă mai mare de produse, automat aici procesul operațional implică mai mult timp, dar totuși putem ajunge în 2 ore la client. Este un interval rezonabil și inclusiv pe propria persoană am calculat cam cât pierd pe lună mergând la cumpărături.

Andrei Radu: Cu siguranță am folosit diverse aplicații și am mai pățit lucruri de genul am comandat nu știu ce, ne sună, ne spun că nu avem cutare pe stoc, dacă vă oferim altceva sau renunțați la acel produs. Există riscul ăsta și în cazul Freshful?

Andrei Popescu: Am încercat prin Freshful să facem un sistem de live inventory, să avem un stoc în real time, în timp real. În momentul când tu comanzi o listă de 30 de produse, cam asta ar fi media, inclusiv în offline, vrei să ajungă toate, să ai o comandă completă primită, fără produse lipsă sau fără produse înlocuite. Pe Freshful sunt extrem de rare cazurile, ni se poate întâmpla, dar până acum un indicator pe care îl folosim se apropie de 99,95% produse livrate din cele comandate, ceea ce e un procent extrem de bun față de media națională.

Andrei Radu: V-ați asumat cumva și un rol de a educa publicul larg, de a educa consumatorii în privința unei alimentații sănătoase, unei waste de mâncare, să-i educăm să înțeleagă că nu e nevoie să comande nu știu câte kilograme de ceva și să arunce jumătate din ele? Aveți cumva planuri în direcția asta, de educație?

Andrei Popescu: Noi vrem să avem un rol activ în societate, vrem să schimbăm în bine societatea și ne-am propus de la sustenabilitate la partea de educație alimentară. Și aici, pe paginile noastre de Facebook și Instagram, care sunt mici, dar cresc și ele, vrem să venim cu lecții, mici trucuri de a găti acasă sănătos. Clienții comandă mâncare de la restaurante, dar gătitul acasă reprezintă încă o componentă importantă a tuturor gospodăriilor și vrem, prin Freshful, să educăm oamenii atât să consume sănătos, cât să și gătească. Ne gândim la o parte de rețete în viitorul apropiat, rețete pe Freshful și să cumperi ingredientele pentru acele rețete dintr-o singură mișcare.

Andrei Radu: Aveți planuri de campanii inedite pentru perioada care urmează, de sărbători și care sunt planurile voastre, unde vedeți Freshful în decursul nului viitor?

Andrei Popescu: Ne pregătim pentru perioada de Crăciun, care este cea mai importantă din comerțul alimentar și vom avea câteva campanii deosebite în zona asta de Moș Crăciun și de cumpărături de sărbători. Inclusiv de Black Friday am fost foarte empatici și am avut o ofertă de produse de culoare neagră – caviar, Fetească neagră și a fost foarte bine primită, clienții au apreciat asta. Planul este de a crește și de a ne extinde, pentru că avem un serviciu bun calitativ. Vrem să facem serviciul cât mai popular în piața în care suntem, în București și Ilfov și, de ce nu, să ducem serviciul ăsta și în alte orașe din România. Freshful vrem să facă parte din viața cât mai multor români și chiar europeni.

Andrei Radu: Este un proiect aflat încă la început de drum, dar este pionierat ceea ce faceți. Mie mi se pare că zona asta de food, de produse alimentare, nu a fost suficient de exploatată și mi se pare așa, ca ultimul bastion în a-i face pe consumatori să capete încredere că este simplu și super safe să comanzi online.Dacă i-ai convins să cumpere produse alimentare, cu siguranță să cumpere apoi IT, fashion și așa mai departe este super simplu.