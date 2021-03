ePlan. Cum a evoluat zona de e-commerce și ce au căutat oamenii pe Google în pandemie

Zona de e-commerce din România a crescut în 2020 comparativ cu 2019 cu aproximativ 32%. Vedem ce au căutat oamenii pe Google, dar și care au fost segmentele care au înregistrat o creștere semnificativă în pandemie.

Elisabeta Moraru, Country Manager Google România a dat explicații în emisiunea ‘’ePlan”, realizată de Andrei Radu – CEO GPeC si prezentator ePlan by Stirileprotv.ro.

StirilePROTV

Elisabeta Moraru, Country Manager Google România: ”Ne-am dorit mult să facem o analiză după un an de pandemie pentru că am văzut foarte multe schimbări în felul în care oamenii au căutat anumite informații pe Google. Anul trecut , contextual din cauza pandemiei, am fost în topul țărilor din lume unde s-a căutat atât zona de mască și simptome care au venit la pachet cu lockdown, carantină etc”.

StirilePROTV

Cum a evoluat zona de e-commerce și ce au căutat oamenii în pandemie ?

Elisabeta Moraru: ”În primul rând, am observat o scădere a interesului pentru produsele de beauty și în același timp o creștere a interesului pentru produsele mai utile. Am mai observat o creștere de peste 38% pentru zona de decorațiuni, casă și grădină, în contextul în care oricum erau creșteri foarte mari. De asemenea, vedem o tendință interesantă pentru zona de jucării și activități de timp liber tot datorită situației în care încă ne aflăm”.

Conform Euromonitor cea mai mare creștere pe partea de e-commerce a fost la segmentul de Food & Drinks. Unde plasează Google această categorie?

Elisabeta Moraru: ”Putem să folosim tot datele colegilor noștri de la Euromonitor pentru că ei menționează că zona e-commerce a ajuns să reprezinte undeva în jur de 15% din piața de retail. Pe de altă parte, cred că este relevant să ne situăm în regiune, Cehia este la 20%, Polonia 18%, iar România este undeva la media regiunii din Europa de Sud-Est”.

Care a fost rata de creștere în e-commerce pentru anul 2020 comparativ cu 2019?

Elisabeta Moraru: ”În 2020 a comparativ cu 2019 s-a înregistrat o creștere de 32% în volumul de vânzări. Anul acesta vedem că restricțiile continuă și atunci evident că tendințele vor rămâne aceleași, iar zona de e-commerce va trebui să suplinească partea de offline. eMAG, Altex, Fashion Days, Dedeman și Mediagalaxy reprezintă 42% din totalul pieței de comerț online din România”.

Urmăriți ultimele noutăți de la Google care vor impacta campaniile de marketing online așa cum le cunoaștem astăzi în VIDEO atașat.