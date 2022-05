Acronimul FAN provine de la inițialele numelor celor trei acționari: Felix, Adrian și Neculai.

Andrei Radu, CEO & Founder GPeC: Ce procent din numărul coletelor pe care voi le livrați sunt colete provenite din ecommerce?

Adrian Mihai, CEO FAN Courier: „Suntem undeva între 50 și 60% în acest moment, deci peste jumătate.”

Andrei Radu: Mai ales de la izbucnirea războiului din Ucraina, voi simțiți zi de zi, căci lucrați cu magazinele online, și vedeți dacă s-a întâmplat o scădere, dacă ați livrat mai puține colete, dacă da, cu cât, cât a durat această scădere și pe ce trend suntem în momentul de față?

Adrian Mihai, CEO FAN Courier: „Începutul de an a fost unul normal, toți ne-am făcut bugetele, era un an de creștere, preconizam un 10%, poate mai mult, în ianuarie a fost tot așa o lună normală, cu creșterea pe care o bugetasem, totul funcționa normal, era bine. Și apoi a venit războiul, această lebădă neagră perfectă, care a schimbat de azi pe mâine instant volumele din comerțul online. Adică, în momentul începerii războiului, scăderea a fost de 40% la unii clienți, am avut clienți care au scăzut la 80% vânzările de pe o zi pe cealaltă zi. În primul rând, a scăzut traficul pe online, instant, pentru că nimeni nu se aștepta la așa ceva, nimeni nu preconiza începerea unui război, toți spuneam: Lumea a evoluat, suntem civilizați, războiul e ultima formă prin care poți să rezolvi un lucru, până acolo sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci ca să rezolvi, și nu credeam că o să se ajungă aici, nimeni nu credea, majoritatea specialiștilor spuneau că e un bluf, nu se va ajunge la război. Și în momentul în care a început, toți au fost speriați, în primul rând s-au gândit la sănătatea lor, la ce se întâmplă, la siguranța lor, să plecăm din țară, să rămânem. Mai ales că ne aducem aminte, erau și foarte multe știri, vor veni peste noi, nu vor veni, ce se va întâmpla, chiar am niște prieteni care s-au hotărât atunci să plece din țară și acum fac demersurile spre a pleca. Nimănui nu-i mai ardea să cumpere ceva.”

