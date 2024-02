„Rinichiul are leziuni induse de obezitate”. De ce este important să tratăm cât mai repede obezitatea abdominală

Câte kilograme aveați la 20 de ani, când sigur s-a terminat creșterea. Organele interne sunt calibrate perfect pentru acea greutate.

Câte kilograme aveți acum. Este prima întrebare, când ne gândim la propria greutate, ne spun medicii.

Prof. univ. dr. Cătălin Copăescu, medic primar chirurgie bariatrică: „Închipuți-vă că, în timp, avem 50-60% în plus față de cât am avut la 20 de ani. Asta este o povară. Am avut 50-60 de kilgrame pentru doamne, am avut 70 de kilograme pentru domni și adaugăm încă 30. 80-90-100 kg poate nu înseammă atât de mult, dar raportat la construcția ideală pentru corpul nostru înseamnă o sarcină în plus, care obosește organismul”.

Cum? Prin disconfort digestiv. Colesterol mai mare, glicemie mai mare.

Grăsimea dintre organele abdominale înseamnă inflamație permanentă în tot organismul.

Distruge organele interne. De aceea, dacă nu există altă soluție, tratamentul cel mai eficient este operația prin care se reduce volumul stomacului. Cantitatea de alimente va fi extrem de mică.

Dar operația intervine și în sistemul de informații dintre stomac, hormoni și creier și controlează și senzația de foame.

Prof. univ. dr. Cătălin Copăescu, medic primar chirurgie bariatrică: „Stomacul nostru este guvernat de un sistem de nervi și de hormoni, care transmit informații către creier. În urma intervențiilor chirurgicale, prin secționarea conexiunii neuro-hormonale, care întrerupe aceste informații din centrul foamei. După operație pacientul se va uita nepăsător către bucatele, care se află apetisant pe masă, sau către persoane care mănâncă cu poftă pentru că nu le este foame”.

În prima lună după operație, scăderea greutății este spectaculoasă, iar rezultatul se păstrează cel puțin 4 - 5 ani.

Prof. univ. dr. Cătălin Copăescu, medic primar chirurgie bariatrică: „De ce 4-5 ani pentru că, în timp, apare o readaptare a organimului la aceasta condiție. El va vindeca aceste trasee de informație din corpul nostru, timp în care noi ne așteptăm ca pacienților să li se schimbe comportamentul alimentar, vom avem un stomacel mic, care chiar în condițiile unei creșteri a poftei de mâncare, e adaptat la această condiție”.

Medicii de toate specilitățile spun că, dacă ajungeți la obezitate, să nu amânați decizia tratamentului. Acesta, deoarece, inflamația severă produsă de grăsimea abdominală distruge iremediabil rinichii.

Așadar, este important pentru sănătate să scăpati de kilogramele de grăsime, dar contează și când anume le învingeți.

Prof. univ. dr. Gener Ismail medic primar nefrolog, Institul clinic Fundeni: „Am pacienți obezi, care vin și au un grad de disfuncție renală, au slăbit au făcut chirurgie bariatrică și au văzut că au slăbit. Le facem biopsie și vedem că rinichiul are leziuni induse de obezitate. Nu ți-o tratezi la timp, ai așteptat și apare o disfuncție de organ, leziunile sunt ireversibile, contează când tratezi obezitatea”.

Celulele rinichiului distruse de grăsime nu se pot înmulți. Așa apare scleroza renală, care înseamnă că rinichii nu mai funcționează.

