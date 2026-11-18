„Tocmai am încheiat un acord comercial foarte mare, cel mai mare acord comercial pe care l-am făcut până acum şi este un acord echitabil pentru ambele ţări. Ne-a bucurat foarte mult şi nu ştiam că se va întâmpla, dar s-a întâmplat foarte repede şi este un acord minunat pentru ambele ţări.”, a spus preşedintele Trump în timpul unui prânz oficial la palatul prezidenţial filipinez, scrie Agerpres.

Negocierile comerciale nu au fost incluse în programul vizitei

Negocierile privind un acord comercial între cei doi aliaţi nu au fost menţionate în niciunul din programele vizitei publicate de cele două ţări.

Nu a fost făcut niciun comentariu imediat din partea biroului preşedintelui filipinez Ferdinand Marcos Jr despre acordul menţionat de Trump.

Ambasadorul Filipinelor spune că nu a fost semnat niciun acord

„Statele Unite ne-au oferit posibilitatea de a ne diversifica aprovizionarea cu alimente şi necesităţile energetice", a spus ambasadorul Filipinelor în Statele Unite, Jose Manuel Romualdez.

Întrebat dacă s-a semnat ceva, Romualdez a răspuns într-un mesaj telefonic: „nimic".

Totodată, Trump a declarat marţi că Thailanda va elimina toate tarifele şi va înlătura bariere netarifare semnificative la importurile sale din SUA ca parte a unui acord comercial care se aşteaptă să fie finalizat în săptămânile următoare.