”Doctor de bine”. Cum se vindecă lipsa încrederii în propria persoană, ne explică psihologul Gaspar Gyorgy

”Nu am încredere în mine!”. Peste 80% dintre adulți rulează acest gând.

Cum se demontează construcția ”nu am încredere în mine” - aflăm de la psihologul clinician Gașpar Gyorgy, în emisiunea ”Doctor de bine”, realizată de Andreea Groza și difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe www.doctordebine.ro.

Andreea Groza: ”Nu am încredere în mine” se construiește din copilărie. Cine face această construcție?

Gaspar Gyorgy: „Încrederea în propria persoană este corelată cu identitatea psihologică. Cărămizile identității psihologice se pun din primele zile după nașterea copilului. Una dintre cele mai importante nevoi este nevoia de conectare și atașament – copilul să se simtă în siguranță alături de părinți.

Dacă simte că este văzut și prețuit, va avea încredere în propria persoană. Dacă parinții nu sunt disponibili emoțional, îi oferă doar hrană și o casă, nu există conectare, copilul are impresia că nevoile lui nu sunt importante. Așa începe construcția ”nu am încredere în mine”.

Românii nu își analizează istoria personală de viață să vadă de unde vine construcția ”nu am încredere în mine”. Oamenii fug de emoții, de amintiri dureroase și, de aceea, la vârstă adultă sunt mulți care, într-o situație dificilă, nu au încredere că se vor descurca. Neîncredere în propria persoană e corelată cu dorința de perfecțiune. Nimeni nu e perfect însă!

Andreea Groza: Sunt copil și părintele vine la mine și îmi spune: ”Nu mai plânge!”. Dar spunându-mi acest lucru, părintele nu îmi validează emoțiie. Atunci aflu despre mine că nu reacționez bine. Că nu e bine ceva cu mine.

Gaspar Gyorgy: Părinții din România trebuie să învețe că atunci când un copil are o dificultate, prima oară se conectează cu cel mic - emoțional.

1”Sunt alături de tine”. ”Văd că e ceva în neregulă cu tine”.

2. E în regulă să simți aceste emoții.

3. Nu ar trebui să apeleze la partea ratională – ”nu te mai gândi”, ”lasă că o să treacă”. Felul în care părintii relaționează cu un copil îi definește acesuia modul în care vă relaționa el cu propria persoană în adolescență și la vârsta adultă.

Andreea Groza: Tot în copilărie, cel mic experimentează și, experimentând, face o grămadă de prostii. E certat. Aude ”nu mai am încredere în tine” sau primește pedepse.

Gaspar Gyorgy: Adulții folosesc construcții ”nu ești în stare”, ”nu poți”. Avem impresia că acestea sunt doar cuvinte. Dar experiența mea clinică arată că nu sunt doar cuvinte, ele revin în mintea adultului tocmai în momente grele. Aceste cuvinte rămân în memoria de lungă durată și le auzim, ca adulți, tocmai când ne este greu. Adulții de azi ar trebui să fie atenți să nu mai spună cuvinte, care rămân ca etichetele pe sufletul copilului.

Andreea Groza: Indiferent ce face copilașul îl întreb: ”Tu cum te-ai simțit când ai făcut prostia asta?”

Gașpar Gyorgy: E o întrebare bună, dacă cel mic recunoaște emoțiile. Știe ce sunt tristețea, furia, supărarea, bucuria.

Studiile ne arată că acei oameni care pot să eticheteze până la 30 de emoții, în situații dificile de viață, fac față foarte bine. Când pui în cuvinte ce se întâmplă în creierul tău, mintea se liniștește automat.

La vârstă adultă, încrederea în sine se construiește... învățând.

Andreea Groza: Am ajuns adulți. Ce s-a întâmplat în copilărie nu mai schimbăm. Cum descompunem construcția ”nu am încredere în mine?”

Gașpar Gyorgy: 1. Primul lucru- să credem că lucrurile pot fi schimbate.

2. Nu putem să schimbăm copilăria, dar putem schimbăm modul în care relaționăm cu propria persoană - când încep să mă judec, să mă critic, să am o atitudine disprețuitoare față de mine.

3. Să conștientizez lucrurile astea și să nu le mai fac.

4. Să nu fie părintele dur, pe care l-a interiorizat în copilărie.

5. Mă împrietenesc cu emoțiile mele. Și sunt blând cu mine. Dar noi fugim de emoțiile noastre aproape toată viața.

”În familia noastră disfuncțională, tata a fost alcoolic”

Andreea Groza: Tu nu fugi de tine și ai curajul să spui că ai trăit într-o familie disfuncțională. Ce înseammă familie disfuncțională?

Gaspar Gyorgy: Sunt multe tipuri. La noi în familie, tata a avut o dependență de alcool. Mama s-a confruntat multă vreme cu tulburări de depresie și anxietate. Situația fianaciară a fost precară.

Copiii nu se vor simți bine nici la școală, nici în lume și nici cu prietenii. Nu e ușor. Modele sunt părinții.

Andreea Groza: Ce te-a ajutat?

Gaspar Gyorgy: În școala generală, am întâlnit o profesoară care mi-a spus: ”Gaspar, dacă nu te pui cu burta pe carte, nu o să ajungi bine”. Încrederea cu care m-a investit mi-a făcut bine. Încrederea sănătoară e fluctuantă. Dar acum, când mi-e greu, mă conectez cu oamenii în care am încredere. Marea lecție este de a învăța să trăim cu propria persoană când nu suntem foarte mândri de noi. Iar atunci când cineva are nevoie de noi să nu facem pe deștepții, ci să ne conectăm sufletește.

Andreea Groza: În fața hormonilor de stres, încrederea în propria persoană e singurul antidot. ”Văd eu ce pot să fac!”

Gaspar Gyorgy: Evolutiv, am învățat că în fața unui pericol să fugim ori să luptăm. Nu putem să învingem acum stresul în acest mod. Ce pot să fac? Mișcarea scutură hormonii de stres. Mă concentrez pe repirație, pe aerul care intră, stă în abomen și iese. Vorbesc cu un om în care am încredere. Dorm 8 ore. Ne permitem să râdem sau să plângem.

Oamenii care nu încredere în ei se gândesc, în fața unui moment dificil: ”De ce mi se întâmplă numai mie?”

Cei care au încredere își adresează întrebarea: ”Și acum ce pot să fac?”. Atitudinea schimbă radical hormonii de stres.