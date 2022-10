Cum putem prepara cartoful fără să aducă la pachet kilograme nedorite

Vedem cum se prepară ca să nu aducă la pachet kilograme nedorite.

Mihaela Bilic, medic nutriționist: „Aș vrea să împrietenesc românii cu cartoful. Ei s-au certat și cu carnea de porc și cu pâinea și cartoful, exact alimente de bază. Eu vreau să laud cartoful, e adevărat, nu e o legumă, este similar pâinii, dar are avantaje. 70% apă și nu are gluten, știm că gluten e acea proteină din pâine care face probleme. În cartof avem amidon, nu avem niciun strop de gluten și, culmea, avem un amidon care are un comportament diferit în funcție de gradul de gătire, când cartoful este fiert e asemănător cu pâinea. Când răcim cartoful și îl consumăm așa, cartof fiert rece, ideal în salata orientală românească, se produce un lucru miraculos, o parte din amidon recristalizează, nu mai poate fi absorbit, se fac cristale mari, nu mai îngrașă la fel de tare precum cartoful fiert fierbinte, însă acest amidon recristalizat ajunge în colon și hrănește bacteriile benefice. Cartoful fiert rece și amidonul recristalizat este cel mai banal exemplu de aliment prebiotic”.

Ce înseamnă prebiotic?

Mihaela Bilic, medic nutriționist: „Nu ne hrănește, dar hrănește bacteriile benefice. Nu ne mai e frică de el pentru siluetă și hrănește bacteriile bune. Ceapa, prazul, usturoiul sunt prebiotice, anghinarea. Conțin aceste glucide care nu se absorb, sunt hrană pentru microbiota intestinală. Din punct de vedere al cartofului, că e fiert, prăjit, îl gătim în coajă pentru ca transferul de minerale către apa de fier e redus, nu se îmbibă fie de apă, fie cu ulei. Salata orientală e un aliment pe care mulți români l-ar considera depășit, are efect nu doar prebiotic cât și probiotic, am pus și castraveți murați în sare, toate alimentele fermentate sunt și probiotice și prebiotice”.

Măslinele sunt sărate și fermentate. Când punem măsline în salată, nu punem și ulei.

Mihaela Bilic, medic nutriționist: „La această farfurie pune și unu, două ouă fierte. Mâncați oul ca atare, pentru că are toți nutrienții, vitaminele, mineralele și grăsimile puse împreună în aliment, ajuta la absorbția lui pentru că unele fără altele nu funcționează. Natura știe ce are de făcut: oul - proteine, gălbenușul și măslinele - grăsimi, cartoful - amidon, salata nostră este echilibrată”.

