Cum arată creierul unui consumator de droguri. Cele mai folosite substanțe interzise în România au efecte severe

Medicul de medicină legală, Cristian Paparău, ne spune ce ar trebuie să știe orice tânăr despre aceste substanțe și să nu le consume. Informațiile corecte înseamnă, de fapt, protecție împotriva consumului. Le aflăm în interviul Doctor de bine.

Andreea Groza: Ce fac amfetaminele?

Dr. Cristian Paparău: Sunt substanțe psihoactive, care cresc metabolismul. Nu-ți mai este foame, nu-ți mai este somn.

Inima bate mai repede, te deshidratezi. Ca și cum băgăm într-un conductor, care e făcut să funcționeze la 220, curent de 380.

Andreea Groza: Și în combinație cu alcoolul?

Dr. Cristian Paparău: Alcoolul are un efect antagonic. Amfetaminele te fac să nu mai ai limite fizice, alcoolul te aduce la normalitate pentru că are un efect depresiv asupra sistemului nervos central. Pare că ajungi la un echilibru, dar, în combinație cu alcoolul, e cel mai ușor să ajungi la supradoză. Și să ajungi la stop cardiac.

Andreea Groza: Cum putem să spunem unui adolescent, unui tânăr să nu consume?

Dr. Cristian Paparău: Avem două categorii. Unii sunt refractari la orice informație, la orice sugestie, și nu ai ce să faci. Și unii se îndoiesc dacă e bine sau e rău. Ce pot să spun este că, la consum pe termen mai lung, sunt efecte cerebrale severe. Practic, creierul, la microscop, arată ca un cașcaval schweitzer, adică are la propriu multe găuri, care înseamnă deficite de toate felurile.

La consum acut, la o petrecere, apar halucinații funcționale.

Poți să faci altora rău sau poți să-și faci ție rău. De la deshidratare severă, pe care o produc, poți să bei apă fără să te oprești. Și să ajungi la intoxicație cu apă. Aceasta e o cauză a convulsiilor!

Andreea Groza: Cum putem ajuta un prieten, aflat în situația consumului ocazional, la o petrecere de exemplu?

Dr. Cristian Paparău: Dacă îl vedeți că are energie fără sens, îl tineți să se odihnească undeva. Și îi dați apă, dar îi supravegheați consumul de apă. Să nu bea o cantitate fără limite, care poate să ducă la intoxicație cu apă, care e un pericol uriaș pentru inimă.

Înainte de vară, vreau să spun tuturor tinerilor că amfetaminele se găsesc sub formă de pastile. Dar că, într-o pastilă, care arată banal, poți să ai 6-7 subsțante active. Producătorii pun amfetamine plus substanțe antagonice, ca să le reducă efectul. Eu am găsit inclusiv anestezice destinate uzului veterinar. Nu știi ce consumi într-o astfel de pastilă, nu ai cum să testezi, nu știi cum reacționezi la un cocktail de substanțe. Și o singură pastilă poate să aibă efect fatal.

