Campanie pentru Maternitatea Polizu. Avem nevoie de spitale noi sau măcar renovate

Invitatele realizatoarei emisiunii, Liliana Curea, au fost: Mihaela Conci, medic primar ATI, șef de secție la Maternitatea Polizu, și Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Asociației Salvați Copiii.

Echipa ȘtirileProTv.ro susține demersul Asociației Salvați Copiii România și al INSMC, care, împreună, vor moderniza și recompartimenta Secția de Terapie Intensivă și Blocul Operator ce fac parte din Maternitatea Polizu din București.

Pro TV

În ultimii 2 ani, din cauza pandemiei de Covid-19, am auzit foarte des despre secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă, adică ATI.

Ce înseamnă exact o secție de ATI anestezie și terapie intensivă? Secția de ATI este inima unui spital, dar concret ce înseamnă?

Dr. Mihaela Conci: ”Îmi place foarte mult ideea de a numi secțiile de terapie intensivă inimă a unui spital, pentru că așa cum inima este motorul vieții, de buna ei funcționare depinzând toate organele vitale, consider că specialitatea mea, anestezie și terapie intensivă, joacă un rol cheie, integrator, fiind suport și motor al multor activități medicale. De multe ori noi suntem oamenii din umbră care trebuie să pornim, nu o mașinărie, ci un corp uman, cu multe, cunoscute, dar și cu necunoscute, tratând oamenii care devin pacienți cu respect pentru corp, minte și suflet”.

Liliana Curea: Ce fel de cazuri ajung la dumneavoastră în spital? Vorbim de Spitalul Polizu, acolo unde știu că tratați femei însărcinate, dar nu doar femei însărcinate, și femei care au alt fel de probleme ginecologice, iar la secția de terapie mă gândesc, ajung cazurile cele mai grave.

Dr. Mihaela Conci: ”Da, specificul spitalului nostru este de a trata paciente ginecologice, femei cu patologie ginecologică și gravide pe perioada sarcinii, dar și momentul nașterii. Secția ATI preia cazurile critice din toate secțiile spitalului și, în plus, tot în secție sunt aduse toate pacientele care suferă intervenții chirurgicale. În spitalul nostru am implementat conceptul modern de medicină perioperatorie, care începe cu consultul pre-anestezic, care se efectuează cu o săptămână înaintea intervenției chirurgicale. Urmează apoi optimizarea stării de sănătate a pacientei, preoperator. Bineînțeles, urmează anestezia și intervenția.

Aici pot spune, din punctul meu de vedere al specialității mele, în spitalul Polizu se efectuează anestezii generale simple, anestezii combinate, analgosedări pentru intervențiile mai ușoare și anestezie loco-regională, mai ales la intervențiile obstetricale. Mă refer aici la anestezia spinală sau combinată spinală, epidurală pentru operațiile cezariene și analgezia peridurală care se efectuează pentru nașterile naturale.”

Foto: Mihaela Conci, șefa secției ATI din Spitalul Clinic Polizu

Liliana Curea: Să explicăm puțin, vă rog anestezistul rămâne în sală. Așa este? Nu, dă anestezia și apoi pleacă?

Dr. Mihaela Conci: ”Anestezistul este cum îmi place mie să spun, îngerul de la capătul capul pacientului. Deci, practic, se începe anestezia și se termină după operație.”

Liliana Curea: Există un circuit special în spitalul dumneavoastră, de la blocul operator către secția ATI. Cum este transportat pacientul? Medicul anestezist este tot timpul lângă ea.

Dr. Mihaela Conci: ”Da, medicul anestezist are obligația să fie tot timpul lângă pacient.”

Liliana Curea: Cam câte paciente aveți anual?

Dr. Mihaela Conci: ”În secția noastră, aproximativ 5000 de paciente sunt tratate anual. În blocul operator de ginecologie se efectuează, de exemplu, anul trecut în 2021, deși a fost un an pandemic, cu limitare a intervențiilor și a internărilor, s-au efectuat aproximativ 3200 de operații ginecologice, iar la sala de operații cezariene aproximativ 1500 de intervenții.”

Liliana Curea: Ce puteți să ne spuneți despre secție? Este nouă, a fost renovată de curând ... sau când s-au făcut..

Dr. Mihaela Conci: ”Nu, din păcate, din păcate, secția noastră este doar cosmetizată de-a lungul anilor. Practic, în ultimii 30 de ani intervenții majore nu s-au făcut în secția ATI și nici în blocul operator.”

Liliana Curea: Se resimte nevoia de renovare?

Dr. Mihaela Conci: ”Bineînțeles, bineînțeles, este nevoie de a reface circuitele, în primul rând, circuitele de gaze medicinale și circuitele electrice, atât de solicitate într-o secție de anestezie și terapie intensivă. S-a dovedit în acești ani pandemici că circuitele electrice din secțiile de terapie intensivă sunt foarte solicitate și ați văzut că au fost accidente în secțiile de terapie pe perioada pandemiei. Vrem să aducem îmbunătățiri structurale, funcționale și terapie intensivă și arhitecturale în secția de ATI, să refacem, să aducem îmbunătățiri circuitelor epidemiologice.”

Liliana Curea: Singuri nu puteți face acest lucru și pentru că întotdeauna întinde o mână de ajutor, doamna Gabriela Alexandrescu s-a alăturat campaniei Împreună pentru Viață, o campanie prin care vă doriți să strângeți bani pentru a renova această secție. Ne puteți spune mai exact cum credeți că se va desfășura această campanie, care este obiectivul?

Gabriela Alexandrescu: ”Avem o colaborare de aproape 3-4 ani cu INMS-ul, cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, am început cu renovarea compartimentului de primiri urgențe din Lacul Tei, de acolo, cu amenajarea spațiului exterior. Apoi am continuat, tot cu doamna doctor Conci, cu doamna doctor Olteanu, cu domnu director, reamenajarea și dotarea secției obstetrică-ginecologie 1 de la Polizu.

Așa că într-un mod firesc, am spus, văzând și situația spațiului de acolo și dorința medicilor de a face mai bine, mai sigur, mai performant pentru așa un număr impresionant de paciente care ajung la Polizu, am zis da, haideți împreună să începem să lucrăm pentru... renovarea e puțin spus, recompartimentare, modernizare, refacerea blocului operator, a terapiei intensive și a tuturor spațiilor adiacente. Desigur că toată această lucrare va costa peste 1000000 de euro, din calculele arhitecților și constructorilor, dar nu ne sperie și știm că oamenii sunt foarte suportivi și întotdeauna au ajutat.

Pro TV

Foto: Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Asociației Salvați Copiii

Până acum, renovările anterioare au ajuns undeva la jumătate de milion de euro, și toate aceste fonduri au fost aduse de la companii și de la persoane fizice, așa că întotdeauna i-am avut lângă noi și întotdeauna au fost oameni care ori au trecut prin, eu știu, prin secțiile de la Polizu, ori simt empatie și apropiere față de cauză. Deci ne bazăm în continuare pe oamenii din companii și prin donațiile care se pot face prin SMS sau prin donațiile online sau prin contracte de sponsorizare, să ajungem să strângem această sumă. Ne dorim să începem repede. Întotdeauna tot ce am făcut împreună a fost în timp scurt de calitate, astfel încât să putem să ... maternitatea să servească pacientele care trebuie să beneficieze de suportul lor și să nu întrerupem prea mult timp activitatea.

Deja am făcut planurile arhitecturale, am luat certificatul de urbanism, suntem foarte avansați și dorim ca în septembrie să începem lucrările propriu-zise care să fie finalizate până la sfârșitul anului. Suntem ambițioși și înțelegem ce înseamnă să oprim un un, cum să spun, un proces medical de care are nevoie atâta lume”.

Liliana Curea: Va fi oprită de tot activitatea în perioada aceasta sau reușiți să separați puțin.”

Dr. Mihaela Conci: ”Încercăm să ne organizăm ca să nu suprimăm activitatea medicală, fiind esențial multor paciente. Nu vrem să întrerupem complet, dar trebuie să facem o reorganizare.”

De ce tocmai Maternitatea Polizu

Liliana Curea: Poate se întreabă lumea de ce tocmai Polizu.

Gabriela Alexandrescu: ”Pentru că toată lumea merge la Polizu, toată țara. Deci, când ai o problemă gravă de sănătate, tu, ca femeie, acolo alegi să te duci, și medicii de aici au cele mai mari performanțe, chiar în condițiile acestea mai modeste. A spus doamna doctor Conci că nu s-au mai făcut renovări substanțiale de peste 40 de ani, adică, ce vorbim, s-a operat în continuu acolo. Calitatea spațiului trebuie mult, mult, mult îmbunătățită. Pur și simplu trebuie dat jos și luat de la capăt, pentru că noi, medicii, toată lumea dorește să ofere un spațiu sigur și un spațiu curat și confortabil pentru pentru femei. Și ce poate fi mai nobil decât să aduci viață, să naști?

Pentru că acolo vin femei care au operații de cezariană complicate, au probleme cancerigene, au operații dificile în care ai nevoie și de suportul medicilor cei mai buni. Ai nevoie de confortul psihic și trebuie să le oferim lucrul ăsta. Credem că trebuie să facem până când se hotărăște ministerul să facă astfel de investiții. Cred că noi, ca organizații, ca societate civilă, ca corp de profesioniști, trebuie să căutăm soluții pentru a asigura o stare de sănătate și o naștere sigură.”

Pro TV

Cum pot dona pentru Maternitatea Polizu?

Persoanele fizice și companiile au la dispoziție infrastructura de donații dedicată Salvați Copiii.

- SMS lunar 2 euro 8844 cod SALVEZ

- Online: https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/sanatate/reducerea-mortalitatii-infantile/renovare-pentru-spitale

- PayPal https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VD4ZPFVH4JQRW

- Cont bancar - RO45RNCB0071011434790144 - deschis la BCR, Sucursala Plevnei, titular cont: Salvați Copiii

Pro TV

× Pro TV Pro TV Pro TV Pro TV Pro TV

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 15-07-2022 10:00