Beneficiile sportului în menținerea sub control a diabetului. Cum ne putem regla glicemia

Ne uităm tot în interiorul mușchilor și vedem uși, care se deschid în efort, iau glucoza din sânge și aceasta e cea mai bună protecție pentru ficat și pentru pancreas.

Gabriel Dumitrache, antrenor: „Nu a fost săptămână în care să nu vină de 2-3 ori la fitness, a văzut diferența față de clasa de spinning, de atunci nu s-a oprit de 5 ani, e exemplu, și pentru mine e. Și pe mine mă motivează și e de-a mea, e din echipa mea. Nu am ce să zic decât de bine”.

Cum să nu folosim hormonul insulină, produs de pancreas și să protejăm astfel un organ vital. Ne arată medicul endocrinolog Antonela Burlacu.

Zahărul din sânge, pe care îl numim glicemie, pleacă spre mușchi, în timpul efortului. Să producă energie, dar nu are nevoie de un transportator, adică de insulină. Aceasta deoarece, în mușchi găsim uși, care se deschid singure în efort. Zahărul din sânge intră ușor.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „În mușchi, aceste uși se dechis în timpul efortul fizic și intră zaharul. Insulina e un hormon anabolizant, al are rolul de a duce zahărul, proteinele și grăsimile în celule, el e un hormon de construcție, iar efortul fizic asta face: introduce zahărul în celule fără să am nevoie de insulină. Ceea ce este foarte bine. E un fel de antrenament al pancreasului și al ficatului. Pun pancreasul și ficatul la treabă să să îmi moduleze insulina și glicemia. În timpul unui efort aerob, înseamnă că eu am făcut efort, dar pot să vorbesc cu voi, intră glucoza în mușchi fară să am nevoie de insulină și asta e foarte important pentru reglarea glicemiei, efortul fizic trebuie făcut zilnic”.

În mușchi, găsim și depozite de zahăr, care se numește depozite de glicogen.

Acestea sunt bateriile, pe care funcționează mușchii. 400 de grame din noi au aceste depozite și se consumă în efort, și trebuie reumplute.

Ce mănânc după efort fizic?

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „E foarte importantă recuperarea după efort să îmi refac rezerva de glicogen din mușchi. Știm că glicogenul se produce din glucoză, deci mâncăm după efort o combinație de glucide lente și glucide rapide, ulterior proteine, care conțin aminoacizi. Pâine cu măr, pâine neagră cu miere, un baton cu cereale integrale, cu niște fructe uscate, o banană”.

Aceleași depozite de glicogen găsim și în ficat. Ficatul le duce în sânge, când nu mâncăm. Când dormim e bine să nu mâncăm seara. Ficatul are grijă să funcționăm optim datorită acestor baterii.

