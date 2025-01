Cardiolog: Unul din doi români moare de creier sau de inimă. Nu avem centre pentru pacienții cu boli cardiovasculare

Oamenii pot primi informații clare despre factorii de risc ai unui AVC, despre semnele acestei afecțiuni și măsurile care pot fi luate pentru a o preveni. Cardiologul Ștefan Busnatu, prorector al Universității de Medicină Carol Davila din București, ne vorbește despre acest subiect în emisiunea ''Luptăm pentru viață''.

conf. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog: „Bolile cardiovasculare, pentru că ele înglobează și inima și creierul când vorbim la nivel general, generează o mortalitate de 45 % la nivel european în fiecare an. În România lucrurile sunt mai severe și discutăm de o mortalitate de undeva la 55 %. Practic, unul din 2 oameni moare în țara noastră de creier sau de inimă, ca să spunem așa. Dacă stăm să ne uităm cum se prezintă pacienții pe programele de urgență, primim în București pacienți din Slobozia, pacienți din Giurgiu, pacienții din Călărași, pacienți din Buzău, pacienți din Brăila, pacienți din Galați, pentru că nu avem centre în care să îngrijim oamenii ăștia. Și dacă nu avem nici educație, astfel încât omul să-și dea seama în primele minute că e o problemă, atunci sunt multe cazuri care, din păcate, sunt tratate poate prea târziu și astea nu fac decât să genereze o povară mare pe familie. Generează o incapacitate de a mai recupera omul respectiv.”

Liliana Curea: „Pe lângă activitatea medicală, vă implicați în campanii de educare și conștientizare.”

conf. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog: „În ultimii doi-trei ani am am reușit să participăm la multe inițiative centrate pe conștientizarea riscurilor pentru sănătatea noastră și, pe de o parte, dacă vorbim specific de accidentul vascular cerebral. Am reușit să promovăm mișcarea pe de o parte, prin activitățile care au ținut de organizarea de activități sportive pentru a stimula mai specific în rândul tinerilor, efectuarea mișcării pentru a scădea riscul cardio și cerebrovascular. Și pe de altă parte am reușit să găsim modele mai interactive pentru a educa populația. Cu ajutorul colegilor din nucleul de realitate virtuală pe care îl avem în centrul de inovație, cu sprijinul echipei ALIA și cu resursele de dezvoltare de soluții digitale, am reușit să construim un model de realitate virtuală care prezintă pacientul cu accident vascular cerebral la momentul supraacut, atunci când se întâmplă evenimentul respectiv. Când, având practic ochelari de realitate virtuală, vezi efectiv care este situația cu omul respectiv. Îl vezi cu ce deficite are și vezi ceasul, vezi elementele care sunt extrem de importante pe lanțul de intervenție. Vorbim acum de aplicație: ''STOP AVC. Învață. Acționează. Salvează.'' Acolo este o secțiune importantă, cea a factorilor de risc pe care tinerii liceenii, studenții poate nu-i știu. Iar dacă află care sunt, poate îi elimină.”

