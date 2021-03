Marius Manole are o relație specială cu mâncarea. Poftele apar întotdeauna după spectacol

Încă din copilărie, Marius Manole a dezvoltat o relație specială cu... mâncarea. Viața de actor și-a pus însă amprenta asupra lui.

Dacă unele persoane țin diete ca să arate mai bine sau din motive de sănătate, Marius s-a pregătit, în ultimele luni, să reia un rol de excepție.

Personajul principal din tulburătoarea piesă "Oscar și Tanti Roz", pusă în scenă la Teatrul Bulandra este însă...un copil de zece ani. Marius merge la sală și apelează la trucuri folosite, de obicei...de sportivi.

Marius Manole a explicat ce ingrediente folosește la preprarea mâncărurilor:

„La această emisiune trebuie să vin nemâncat pentru că totul e foarte bun, avem şi desertul. Eu şi gătesc. (...) D-asta am luat o masă pătrată, ca să am loc pentru prieteni. Gătesc pește. Pot să fac sarmale, eu vin din Moldova, mama e moldoveancă.(..) Ciupercuţe cu spanac, morcovi şi usturoi e combinaţia bună, și aici un broccoli cu roşii uscate, puţin usturoi, şi diverse mirodenii boia dulce.

Și aci avem quinoa. Eu cu asta nu mă împac că nu ştiu ce să fac cu ea. Pot să adaugi la ciupercuțe. Eu fac dovlecei umpluţi şi în loc de orez pun quinoa”.



Marius Manole, actor: „Relaţia mea cu mâncarea e foarte stranie, eu sunt balanță, nu ştiu dacă asta are vreo legătură. Tot timpul sunt într-un dezechilibru, aşa când mănânc super sănătos, când îmi comand tot felul de prostii. Radu Beligan avea o vorbă foarte bună - totul în viaţă cu măsura aia mică. Dacă ne punem mintea şi respectăm măsuri, e uşor de slăbit. Asta e greșeala pe care o facem cei mai mulţi dintre noi, vrem să pierdem kilograme. Nu! Să tonifiem şi să lucrăm la masa musculară. Şi dacă o să lucrăm la asta, putem mânca, dar în acelaşi timp pierdem din greutate şi ne facem şi frumoşi, ceea ce e mai important decât să fim slabi.

(...) Acum sunt la o cură, nu ştiu cum să-i spun, de slăbire cumva, pentru că am de jucat un personaj care e un copil la 9 ani. (...)

Fac sport o oră pe zi, chiar dacă e frig, şi nu mai fac alintătură...azi e frig. Chiar dacă e frig, nu alergi 7 km, doar 2 kilometri.”

Marius Manole are un regim...adaptat actoriei, care presupune anumite provocări atipice.

„Eu am o problemă cu mâncatul dimineaţa, dacă mâncăm dimineaţa, orice, toată ziua mi-e foame. Dar dacă nu mănânc dimineaţa şi iau prima masă la ora 3 după amiază, poate mănânc un măr sau o banană, nu mi-a foame. Asta spun şi nutriționiștii, să ne ascultăm corpul şi foamea”

(...)

„Ce ciudat, am 42 de ani şi învăţ lucruri pe care ar trebui să le știu din şcoală! La un actor e greu să ai spectacol, nu prea poţi să mănânci, nu poți înainte de spectacol ciorbă, roşii, legume, trebuie mâncat un piept de pui şi puţină salată.”

Problema e noaptea după spectacol, când se duce adrenalina şi endorfina te apucă o foame...

şi atunci trebuie să te abţii. Îţi vin toate poftele de dulce, hai să mânc o felie de tort. Şi după felia de tort ar merge o jumătate de ciocolată, că n-o fi foc! Dacă iei o pătrățică, deja acolo s-a creat o breşă şi zici, a, nu e foc, dar treci la două, aşa îţi alunecă piciorul!”