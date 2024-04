Alexandra Mircea, cel mai urmărit medic stomatolog pe social media: „E o experienţă foarte faină să pleci 6 luni în vacanță”

OANA A: „Cum e să fii şase luni doar în vacanţă?”

ALEXANDRA M: „Şi cu o valiză... a fost foarte challenging. E o experienţă foarte faina să pleci şase luni. Am fost în Dubai, apoi din Dubai am zburat în Sydney, unde am stat trei săptămâni... Sydney şi Melbourne, am fost puţin în toată Australia, ulterior am fost în Noua Zeelandă... am hotărât să mergem în Bora Bora şi de acolo am zburat în Hawaii şi am mers pe partea cealaltă: San Francisca, LA, New York şi apoi am revenit în Barcelona.”

OANA A: „Unde ţi-a plăcut cel mai mult?”

ALEXANDRA M: „Cel mai mult mi-a plăcut în Hawaii... mi se pare că are mixul ăla foarte fain dintre tot ce-ţi oferta America şi o zonă foarte exotică, pe care n-am mai întâlnit-o nicăieri.”

În călătoriile sale, Alexandrei îi place să descopere oraşele mari şi din elicopter.

ALEXANDRA M: „De multe ori închiriem un zbor de 20 minute cu elicopterul, care îţi arată atât de multe lucruri... şi am făcut asta în Hawaii, am văzut Pearl Harbor de sus, am văzut valea în care s-au filmat Jurassic Park, Jumanji. Atât de multă verdeaţă nu ştiu unde am văzut şi atâtea tonuri de verde.”

În cele 6 luni petrecute în jurul lumii, Alexandra şi-a conturat cel mai mare vis.

Alexandra M: „Atunci mi-am dat seama că urmează să-mi deschid clinica mea. Sunt sigură că suma experienţelor de dinainte de clinică au făcut-o proiectul meu de suflet.

Oana A: „Cât de scump este să-ţi pui faţete dentare?”

Alexandra M: „Preţurile pot varia de la 5.000 la 20.000 de euro să-ţi pui faţete pe toţi dinţii.”

Alexandra se bucura de mare succes pe reţelele de socializare tocmai pentru că explica pe înţelesul tuturor orice neclaritate legată de vizită la stomatolog şi încearcă să construiască o relaţie de prietenie medic- pacient şi nu una bazată pe frica.

Alexandra M: „Partea de social media e clar făcută cu scopul de a ajuta. Văd toate întrebările pe care le primesc de la urmăritorii mei şi încerc să le răspund tuturor... cel mai important este că lumea să fie sănătoasă ca să ne putem duce la bun sfârşit visurile pe care le avem.”

