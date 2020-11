Reguli pentru shopping online. Sfaturile ANPC pentru a beneficia de reducerile Black Friday

Cumpărătorii trebuie să se informeze cât mai complet asupra produselor pe care intenţionează să le achiziţioneze în perioada marilor reduceri de preţuri, cum este Black Friday, avertizează directorul general al ANPC, Paul Anghel.

"Situaţia actuală, creată de evoluţia COVID-19, a condus la intensificarea comerţului online. Acest tip de afacere se bazează pe relaţia de încredere într-o măsură mult mai mare decât comerţul tradiţional şi, totodată, mediul virtual expune consumatorul unor riscuri noi. În acest sens, atenţionez asupra faptului că la cumpărarea online, consumatorii trebuie să urmărească atent cerinţele privind comanda, livrarea şi transportul cât şi data expedierii produselor. Reducerile mari de preţ, într-o anumită perioadă, sunt binevenite atât pentru consumatori, cât şi pentru operatorii economici. Pentru a beneficia de aceste reduceri, fără să le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie să se informeze cât mai complet asupra produselor pe care intenţionează să le achiziţioneze, să fie extrem de vigilenţi şi să acorde maximă atenţie tuturor detaliilor, în special în perioada marilor reduceri de preţuri, cum este Black Friday, care rămâne evenimentul care atrage cei mai mulţi cumpărători în mediul online. Recomand verificarea preţurilor prin consultarea site-urilor care afişează preţuri comparative pentru acelaşi produs", susţine Anghel într-o declaraţie pentru AGERPRES.

Consumatorul trebuie să ştie că, din momentul în care a primit un produs comandat online, are dreptul de a denunţa contractul şi 14 zile pentru a returna produsul, dacă nu este mulţumit de el, fără să invoce vreun motiv. În cazul returnării produsului, consumatorul îşi poate primi suma de la comerciant în termen de 14 zile de la primirea produsului. Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Rambursarea se face folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării, menţionează reprezentantul ANPC.

De asemenea, consumatorul trebuie să citească termenii şi condiţiile de funcţionare ale magazinului online deoarece termenul de 14 zile (în care poate opta pentru returnarea produsului) se prelungeşte cu încă 12 luni în cazul în care comerciantul nu a menţionat în format expres despre existenţa dreptului de returnare a produselor.

"Anul acesta, Black Friday se va desfăşura în condiţii speciale faţă de anii precedenţi şi, în cazul în care consumatorii consideră că drepturile le-au fost încălcate, le recomand să ne semnaleze orice abatere şi îi asigurăm că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor le va acorda tot sprijinul. Vânzările cu preţ redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vânzări promoţionale) trebuie să respecte o serie de reguli de fixare şi publicitate a preţurilor", atrage atenţia Anghel.

Astfel, orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice: fie prin menţionarea noului preţ langă preţul anterior, barat, fie prin menţiunile "preţ nou", "preţ vechi" lângă sumele corespunzătoare, fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat.

"Indiferent că este vorba de un magazin online sau de unul clasic, preţul trebuie întotdeauna afişat clar, lizibil, în lei şi cu toate taxele incluse (TVA şi alte taxe suplimentare, dacă este cazul)", afirmă Paul Anghel.

Pentru siguranţa cumpărăturilor din perioada ofertelor de Black Friday, comisarul ANPC recomandă citirea cu atenţie a caracteristicilor produsului, verificând cu atenţie dacă acesta corespunde cu adevărat dorinţelor şi nevoilor cumpărătorilor.

Pentru cumpărăturile online, Anghel sfătuieşte cumpărătorii să verifice stocul existent, preţul afişat pe site şi dacă acesta este integral (conţine sau nu TVA) dar şi dacă preţul include şi costul de livrare.

"Comerciantul este obligat să informeze corect şi complet consumatorii. Pe website-ul acestuia trebuie publicate o serie de informaţii, după cum urmează: datele de identificare (denumirea, adresa poştală şi electronică, numărul de telefon, numărul de înregistrare în registrul societăţilor comerciale şi cel de înregistrare fiscală); caracteristicile esenţiale ale produsului; preţul cu toate taxele incluse; cheltuielile de livrare, dacă este cazul; modalităţile de plată şi de livrare; perioada de valabilitate a ofertei; durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs; existenţa şi modul de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală a contractului", spune directorul general al ANPC.

Consumatorul poate contacta comerciantul prin telefon pentru a cere informaţii suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vânzare sau a condiţiilor de livrare, iar modul în care răspunde la aceste întrebări le poate oferi consumatorilor indicii asupra seriozităţii vânzătorului.

Potrivit sursei citate, cumpărăturile din perioada Black Friday pot fi făcute în siguranţă dacă "întocmiţi o listă cu produsele pe care doriţi să le achiziţionaţi şi cu preţurile actuale ale acestora". "Acest lucru vă va ajuta să evitaţi falsele reduceri de preţuri, de exemplu atunci când comercianţii măresc preţul şi aplică procentul de reducere la preţul astfel majorat", spune Anghel.

El recomandă în cazul în unei comenzi online, verificarea, înainte de a trimite comanda, dacă preţul fiecărui produs din coşul de cumpărături este acelaşi cu preţul redus indicat atunci când a fost ales produsul.

"Este important de ştiut faptul că regulile privind garanţiile se aplică şi produselor achiziţionate în perioadele de reduceri. Regulile privind garanţiile se aplică indiferent de modul în care sunt achiziţionate produsele şi de preţul acestora, online, din magazinul clasic, la preţ redus sau la preţ întreg", spune Anghel.

Legea 449/2003, republicată, reglementează garanţiile produselor, stabilind că există două tipuri: garanţia legală de conformitate şi garanţia comercială, care pot coexista pentru un singur produs.

Garanţia legală se aplică pentru orice produs comercializat (cu anumite excepţii, clar stabilite). În momentul achiziţionării unui produs, consumatorul beneficiază de garanţia legală, în temeiul legii. Garanţia legală este de doi ani, dar, pentru produse a căror durată de viaţă este mai mică de 2 ani, poate fi redusă la durata medie de utilizare a produsului, atât timp cât consumatorul este informat despre acest lucru. Conform legii, garanţia legală este responsabilitatea vânzătorului.

Garanţia comercială este cea care se acordă suplimentar. Este în plus faţă de garanţia legală şi nu aduce atingere acesteia. O poate acorda atât producătorul, cât şi vânzătorul. Garanţia comercială poate îmbrăca orice formă: o durată de timp mai mare, rambursarea direct a sumei plătite în cazul apariţiei unui defect etc. Dar nu poate înlocui şi nu anulează garanţia legală.

"Dacă produsul se defectează sau nu respectă specificaţiile, consumatorul are dreptul la repararea, înlocuirea, restituirea contravalorii sau reducerea corespunzătoare a preţului în cazul în care produsul este defect sau nu respectă specificaţiile. Ca regulă, iniţial, se poate alege între reparare şi înlocuire, dar vânzătorul se poate opune măsurii alese dacă are costuri mai mari pentru punerea în practică a acesteia în comparaţie cu cealaltă. De aceea, în practică, repararea este prima măsură care se ia de pentru a asigura funcţionalitatea produsului. Înlocuirea poate interveni în cazul în produsul nu mai poate fi reparat şi se va face numai cu un produs identic. În ceea ce priveşte produsele de folosinţă îndelungată, cum ar fi dispozitivele electronice, dacă, în cursul perioadei de garanţie, totalul intervalelor în care produsul nu a funcţionat din cauza defectelor depăşeşte 10% din respectivă perioada de garanţie, consumatorul poate solicită înlocuirea sau o rambursare a preţului", menţionează directorul general al ANPC.

Anularea contractului poate interveni în trei cazuri: când nu ai beneficiat nici de repararea, nici de înlocuirea produsului; când vânzătorul nu a luat măsură reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă; când vânzătorul nu a luat măsură reparatorie într-un termen de 15 zile. Anularea contractului are că efect punerea părţilor în situaţia anterioară contractului. Prin urmare, consumatorul va primi suma plătită pentru produs, iar comerciantul produsul înapoi.

"Ce este foarte important, chiar dacă în practică ţi se spune să iei legătură direct cu service-ul în cazul unui defect, responsabilitatea va aparţine întotdeauna vânzătorului, potrivit legii. Consumatorul nu are niciun fel de contract încheiat cu service-ul, iar acesta nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea regulilor privind garanţia. Prin urmare, chiar dacă consumatorul merge la service cu produsul, trebuie să informeze întotdeauna vânzătorul despre problemele apărute", spune Anghel.

În cazul produselor de folosinţă îndelungată, produsul înlocuit este acoperit de o nouă garanţie care începe din momentul înlocuirii. În cazul produselor reparate, garanţiile legale şi comerciale se prelungesc cu o perioada egală cu timpul scurs din momentul în care a fost notificat vânzătorului defectul sau i-a fost predat produsul, până în momentul în care produsul a fost reparat şi a fost primită o înştiinţare cu privire la acest lucru sau până în momentul în care produsul a fost livrat.

"În situaţia in care consideraţi ca drepturile dvs. sunt sau au fost încălcate încercaţi ca prim pas o soluţionare amiabilă cu reprezentantul operatorului economic iar dacă acest lucru nu se realizează sesizaţi/reclamaţi pe www.anpc.gov.ro", a adăugat comisarul ANPC.