Care au fost cele mai cumpărate produse de Black Friday. De la scutece pentru bebeluși până la lingouri de aur

Chiar dacă promoțiile de Black Friday continuă în unele magazine, alți comercianți își fac deja socotelile. Românii au cumpărat extrem de multe produse, care mai de care mai trăsnite, de la generatoare electrice și până la lingouri de aur.

Un singur retalier online a reușit să dea peste 2,2 milioane de obiecte, din categorii diferite, în creștere cu 27 de procente, față de anul trecut. Dacă nu v-au convins promoțiile din România, săptămâna aceasta este vinerea neagră în toată Europa și în Statele Unite.

Generatoarele electrice au fost printre produsele surpriză de anul acesta. Costă între 1000 și 10 mii de lei, iar reducerile au fost între 10 și 20%.

Unii s-au speriat după ce a apărut informația neconfirmată oficial potrivit căreia ar urma o pană majoră de curent în Europa.

„Generatoarele au avut vânzări de peste 5 ori față de o perioadă normală și chiar față de sezonalitatea din acest moment. Sunt câte știri care au fost în ultimul timp și clienții au reacționat. Ce am observat este faptul că sunt cumpărate din localități sau sate”, a transmis un reprezentant al unui magazin online.

În topul vânzărilor au rămas electronicele și electrocasnice clasice însă au avut succes și mașinile, bijuteriile ori lingourile de aur.

Cele mai multe comenzi au venit din marile orașe: București, Cluj Napoca și Timișoara.

Cu toate acestea, când vorbim de bugetul mediu investit de români în produsele din categoriile speciale, topul este dominat de Gimbav, o localitate de lângă Brașov, cu o valoare medie a comenzii de 14.300 de lei.

Numai în prima zi de Black Friday, dintr-un depozit au plecat peste zece mii de produse - de la telefoane, laptopuri, televizoare, electrocasnice sau diferite accesorii. În Capitală, clienții au primit produsele la ușă și în 40 de minute, iar în țară în maximum 48 de ore.

Astfel, pe o platformă online, un cetățean din Iași a comandat produse de peste 30 de mii de lei pentru a-și utila întreaga locuința.

Față de anii trecuți, la o primă estimare a retailerilor, românii au cheltuit mai mulți bani, deși specialiștii spun că reducerile au fost mai mici.

„Pamperși lui fii-miu, n-o să vă vină să credeți. Asta am cumpărat. Era un preț de 135 și tăiat la 85. Am zis că fac afacere, am cumpărat 3 pachete și, după ce s-a terminat promoția, tot asta era prețul”, a spus un cumpărător.

Pe platforme au fost vândute inclusiv locuințe, la preț redus, cum ar fi o casă de aproape 70 de mii de euro, pentru care viitorul proprietar va trebui să dea un avans de 35 de mii de lei, dar și un apartament de 150 de mii de euro, situat în zona de nord a Capitalei.