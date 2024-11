Românii bat toate recordurile la vânzările de Black Friday. În Cluj, sute de oameni au stat la coadă pentru shaorma gratis

O singură companie a vândut în minutul de aur în jur de 30.000 de produse. În topul cumpărăturilor sunt cosmeticele, băuturile și produsele pentru animale. Cea mai mare tranzacție a fost de 75.000 de lei.

O shaormerie din centrul Clujului a dăruit 2.000 de shaorme, iar sute de tineri au făcut o coadă uriașă, ba chiar au venit și cu 2 ore înaintea deschiderii, să nu rateze oferta.

Bărbat: „Am venit la 12 pentru că anul trecut am știut că au fost o coadă foarte mare”.

Bărbat: „La cât am plătit un an la curieri, am zis că măcar odată într-un an să fie gratis”.

În toată țara, milioane de produse aflate la reducere sunt vânate de clienți, fie din magazine, fie din confortul casei, prin telefonul mobil sau laptop. O companie a anunțat reduceri de până la 80%, de pildă, pentru articolele de modă.

La ora 11, la 4 ore de la startul Black Friday, cel mai mare retailer online din România a vândut 1.865.000 de produse, în valoare de 578.000 de lei. În topul categoriilor vândute se află cosmeticele, băuturile, produsele de băcănie sau pet shop, dar au fost vândute și automobile, pachete turistice sau aur și monede.

Irina Pencea, reprezentantul unei companii: „Avem încă o gamă foarte largă de produse disponibile, noi am intrat cu un milion și jumătate de oferte la cel mai bun preț din an. Avem rate pentru toată lumea și se vede deja din produsele pe care le-am vândut până acum, oamenii au folosit această metodă de plată”.

O altă mare companie estimează că vânzările vor crește cu 20% în acest an. În magazinele cu electrocasnice reducerile sunt între 10 și 50%. Oamenii sunt atenți atât la calitatea produselor cât și la prețurile acestora.

Un coș mediu de cumpărături a fost de 655 lei

Pot cumpăra, de exemplu, o plită cu reducere de 20%, un aragaz cu reducere de 34% sau o hotă decorativă cu reducere de 50%.

Bărbat: „Era o reducere de la cam 60% și prin recomandări am acceptat să luăm o oală din asta de fontă”.

Dragoș Porumb, reprezentantul unei companii: „Se desfășoară și în offline și clienții sunt bucuroși în acest sens pentru că au certitudinea că pot ridica produsele imediat din magazin. Traficul este deja mai ridicat în magazin. Suntem cu toată echipa prezenți pentru a oferi suport fiecărui client în parte”.

Companiile observă o creștere a plăților în rate.

Mihai Pătrașcu, reprezentantul unei companii: "Am ajuns la 30% în acest moment la sută ca număr de comenzi. Am observat azi dimineață, un client a comandat un telefon de ultimă generație și un laptop, o comandă care depășești 20.000 de lei".

Bărbat: "Cam aproape în fiecare an am reușit să găsesc ceva avantajos și am luat, ca atare, avem obsesia de a lua un televizor. Da, sincer, inițial făcusem comanda la altă companie și am găsit aici o ofertă mai bună și am luat imediat".

Una dintre cele mai mari firme de plăți online arată că un coș mediu de cumpărături este în valoare de 655 de lei, de 5 ori mai mare ca o zi obișnuită. Iar achizițiile în rate sunt în medie de circa 1.000 de lei.

