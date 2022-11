Radu Savopol, co-fondator „5 To Go”, despre unul dintre cele mai apreciate branduri de cafea: „Suntem foarte modești”

Radu Savopol a povestit în episodul doi al emisiunii „BIZ POWER” cum a ajuns compania să dezvolte, în doar șapte ani, peste 400 de francize în întreaga țară, dar și în afara țării. Brandul „5 To Go” deține, în prezent, francize în Franța, Belgia, Ungaria, iar focusul brandului este să se extindă și în Budapesta, conform spuselor co-fondatorului Radu Savopol.

Compania a ajuns la o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de euro.



Radu Savopol, co-fondator „5 To Go”: „Suntem foarte modești și lucrul ăsta a contat. Nici nu ai cum să te dezvolți într-un sistem de franciză dacă nu ești un om ancorat în realitate, dacă nu ești prezent. Eu, în fiecare an de Crăciun, îi sun pe toți cei 200 și ceva de francizați și vorbesc cu ei personal. Este un lucru extraordinar pe care vreau să-l fac pentru a mă conecta cu ei. Îl fac în fiecare an, am o zi de dimineața până seara, în care îi sun și vorbesc diverse lucruri. L-am învățat de la tata și mi-a prins foarte bine”.

