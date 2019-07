Reacțiile elevilor privind subiectele la BAC la Română: „Am scris la Bacovia că era dramaturg”

Arghezi, Blaga, Bacovia şi Barbu au oferit subiectele cele mai ample de literatură, la examenul de Bacalaureat din acest an. Peste 136.000 de absolvenţi de liceu s-au prezentat la prima probă scrisă.

Din cauza temperaturilor mari, regulamentul le-a permis candidaţilor să intre în clase începând cu ora 7 şi jumătate. Unii au repetat însă până în ultima clipă, în curtea şcolii, după fişe, dosare şi cărţi de comentarii, de care s-au despărţit cu greu, înainte să intre în clase.

Fiecare elev s-a pregătit de examenul maturităţii cum a putut mai bine.

„Sunt nişte inscripţii cu o floare de lotus.

După ce iei bacul mai iei încă unul?

Cu admis, da!”

„Sunt superstiţios, e cruciuliţa de la Ierusalim, primită de la mătuşa mea.”

„La ce oră te-ai trezit?

Întâi la 3, după la 5, apoi la 6 când m-am apucat iar să citesc. Mi-e frică să nu mă blochez. E groaznic. E o emoţie mare.”

VEZI AICI SUBIECTELE LA LIMBA ROMÂNĂ LA BACALAUREAT 2019

Din cei 136.000 de candidaţi înscrişi în această sesiune, aproape 20.000 sunt din promoţiile trecute. Ca să promoveze, trebuie să ia cel puţin 5 la fiecare materie, şi cel puţin 6 că medie generală. Dacă nu reuşesc mai au şanse în Bacalaureatul de toamnă. În afară de ce care sunt prinşi copiind ei nu mai au dreptul să se înscris la două sesiuni, după cea pe care au încercat să o fraudeze.

În sălile de examen nu pot fi introduse nici măcar foi albe. Liceenii nu pot folosi decât pix ori stilou cu pastă sau cerneala albastre. Alte culori care ar apărea pe teza sunt considerate "semne" lăsate pentru comisie, ca să recunoască autorul lucrării. Aşa că, teoretic, fiecare absolvent a fost pe cont propriu.

Să recapitulăm împreună o lecţie importantă despre cum sistemul de învăţământ şi-a furat singur căciula până în 2011, primul an cu Bacalaureat supravegheat video. Procentele de promovare la BAC s-au prăbuşit pur simplu de la 80% în anul precedent la 45% şi chiar 44% în 2012. Profesorul Ecaterina Andronescu a spus atunci că monitorizarea electronică a examenului ar fi o umilinţă la adresa profesorilor, suspectaţi că nu pot controla procesul.

În 2015, mai mulţi profesori din Bihor au fost acuzaţi că au ajutat peste 200 de elevi să copieze. Şi acum supraveghetorii risca şi ei să îşi încheie cariera didactică, dacă îi lasă pe liceeni să sufle, să îşi transmită răspunsurile pe ciorne ori să folosească telefoane sau tablete.

Şi la Timişoara au fost emoţii mari la proba maturităţii. Unii elevi au fost confuzi în timpul examenului. Dar şi după predarea lucrării.

„Bacovia, Plumb

Ce ai scris?

Cam 200 de cuvinte, Bacovia.

Ai numărat cuvintele?

Cam aşa ceva

Dă-ne câteva exemple despre ce ai scris la Bacovia

Pffff... păi am scris că e un DRAMATURG, că... nu ştiu să...

Dar e poet Bacovia

Păi da

Nu dramaturg. Dramaturg este cel care scrie piese de teatru

Da... na"

"Ce ţi-a picat?

Fața, în principiu, subiectul trei a fost mai delicat, a picat poezie

Ce ai scris?

Nu am scris nimic, nu am apucat.”

Şi în Iaşi au fost emoţii.

„A picat poezie la uman, Arghezi sau Barbu.

Te-ai descurcat?

Da, foarte bine.

Ce notă iei?

De trecere.

Nu speri la o notă mai mare?

Ba da.

Te-ai pregătit?

M-am pregătit.

Ce înseamnă pregătire la tine?

Vreo 2 săptămâni.

O să fie suficient?

Pentru mine da, pentru alţii nu.”

"M-am descurcat bine, a fost ok, a picat Tudor Arghezi.Am scris tot, o să iau 8-8.50-9. Ai învățat atât mult?

Se poate spune şi aşa, am scris 2 ore.”

"A fost uşor....la început am avut un text şi întrebări uşoare. La punctul 3 am avut de ales dintre Arghezi şi Ion Barbu.

Ce ţi-ai ales?

Arghezi, Testament. Nu pot să zic că am învăţat tot anul, am fost aşa şi aşa, am sărit mai mul. Mă aştept să iau peste 8.”

La Cluj, cei 4.000 de tineri absolvenţi de liceu au intrat cu mari emoţii în sala de examen. Dacă unii au ieşit cu zâmbetul pe buze, alţii...

"Mă aşteptam să pice Caragiale, dar n-a fost să fie. Mă aştept să iau un 7-8.”

"A trebuit să ne dăm opinia dacă trebuie să te pregăteşti riguros să faci un discurs, şi cum nu am avut experienţa în domeniu mi-a fost destul de greu."

"A fost foarte bine, nu mă aşteptam să îmi pice ceva pentru care m-am pregătit bine.

Ce anume?

Blaga."

Candidații care dau şi probă la limbă maternă vin şi marți la examen. Ceilalți se odihnesc o zi, până miercuri, când vin la proba obligatorie a profilului.