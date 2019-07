BAC 2019. Reacția unui profesor la lipsa de interes a unor elevi pentru BAC

Bac 2019. Bacalaureatul a continuat miercuri cu proba scrisă obligatorie a fiecărui profil, matematică sau istorie.

A fost însă o bătălie pierdută pentru mulţi absolvenţi de liceu, care s-au chinuit în zadar timp de trei ore să-şi amintească măcar o parte dintre formulele ori datele istorice importante.

Acest test a adus oricum, anii trecuţi, cele mai mici note, şi cel mai mare număr de candidaţi picaţi. La ieşirea din săli, unii erau deja conştienţi că şi-au spulberat toate şansele să promoveze în această sesiune.

Reporter: "Ce faceţi aici, băieţi?"

Elevi: "Ce să facem, ne pregătim bine pentru Bacalaureat".

Reporter: "Ia dă-mi şi mie ce ai acolo. Pot?"

Elevi: "Nu se poate. E ceva să mă ajute să ţin minte".

La Colegiul Decebal din București dau examen elevi din două licee.

Elev: "Am învăţat aseară tot ce am putut să învăţ. Pe ultima sută de metri, bineînţeles. Sper să fie un bac destul de ok, să-l ia toată prostimea din România".

Elev: "Să nu fie ceva gen ce n-am învăţat".

Reporter: "Ce ar fi?"

Elev: "Păi am învăţat foarte bine comunismul... cât de cât. Să zicem".

Bac 2019 la matematică

Cei care dau matematica au putut lua cu ei în sala de examen, în afară de pix ori stilou cu cerneală albastră şi instrumente de desen. Adică rigla, raportor şi creion cu mâna neagră, în niciun caz dispozitive electronice de calcul ori comunicare. Vă amintim că luni, la romana, doi elevi din Bucureşti au fost prinşi cu telefoanele la ei. Au declarat că au omis să le predea.

Întârziaţii au fost primiţi în examen până la 8 şi jumătate.

Reporter: "Câte ore aţi dormit?"

Elevă: "Trei ore".

Elevă: "Sunt fumătoare de profesie şi nu m-am oprit să-mi iau ţigări în drum spre Bac. În rest sunt pregătită 100%"

Care au fost reacţiile, trei ore mai târziu.

Elevă: "Doamne ajută să-l iau! Asta e tot ce contează".

Elev: "Mă rog pentru cei de la matematică-informatică să facă ceva. A fost destul de greu"

Reporter: "La ce notă te aştepţi acum?"

Elevă: "Patru".

La Colegiul Tehnic Costin Neniţescu din Bucureşti, media pe liceu la Bacalaureatul de anul trecut a fost 1,47. În scădere faţă de 2017, când fusese 2,17. Matematica este proba obligatorie a profilului, adică baza în educaţia viitorilor chimişti şi tehnicieni pentru industria alimentară.

Reporter: "Ce faci mai departe?"

Elevă: "Vreau să dau la Qatar".

Reporter: "La ce?"

Elevă: "La Qatar. Este o campanie de aviaţie".

Aşadar, exportăm un potenţial însoţitor de zbor, care nu înţelege că şi în lumea reală ai nevoie "de-un cinci". Chiar dacă în bancă primeşti informaţie multă şi prost structurată.

Profesor universitar Dragoş Iliescu, specialist Evaluare: "Faptul că şcoala/profesorii nu reuşesc să trezească apetitul elevilor, personalizat, spre ce le place lor să facă, cu siguranţă că şi asta e un motiv. Cum le place să înveţe? Mai degrabă prin joc, mai degrabă digital. Și în ce măsură putem să le dăm asta și școala românească dă copiilor acest tip de experienţă. Știm că mai degrabă nu le dă".

Sesiunea de vară se încheie joi, cu probă la alegere. Până dimineaţă, au destul timp să înveţe, ne-au declarat relaxaţi unii dintre absolvenţi.

