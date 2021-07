Elevă cu 10 la BAC: „În România nu există nicio facultate care să-mi satisfacă dorinţele”

După faptă şi răsplata, luni au fost afişate, primele rezultate la bacalaureat, atât online cât şi la avizierele liceelor.

Față de anul trecut promovabilitatea este cu aproape 5 procente mai mare la fel ca la evaluarea naţională. Doar că sunt numai 112 medii de 10. Este însă, un an atipic, cu o generaţie cu mai puţini elevi printre care peste 10 de mii nici nu s-au înscris la examene. 67,8% dintre tinerii care au participat la examene au luat Bacul.

Traian a fost unul dintre puţinii elevi care au mers la şcoală

să-şi vadă rezultatul la avizier.

După câteva minute...

Traian: "9,65 media, previzibil, mai puţin decât aş fi vrut, ne-au păcălit cu Moară cu Noroc. Per total destul de bine, suntem o generaţie cu ghinion cum s-ar zice".

Cei mai mulţi elevi au intrat online, la ora 10, atunci când s-au publicat rezultatele pe pagina dedicată examenului de Bacalaureat. Abia apoi au mers la liceu să îşi întâlnească amicii ori să depună contestaţii.

Elev: "Io-s foarte mulţumit de notă şi nu mă aşteptam nici la mai mult nici la mai puţin. M-am apreciat bine să zic aşa după bareme''.

Elev: "Pandemia a fost benefică în ideea în care am avut mai mult timp să ne pregătim. Sistemul online nu ne-a ajutat dar am avut timp să lucrăm cu profii de meditaţie. Am luat 9,50 la matematică şi speram peste 9.80, aş vrea să depun contestaţie".

La Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr au fost scoase în curtea şcolii bănci, pentru ca elevii să poată scrie cerelile pentru constestații fără să se creeze aglomeraţie în interior. Acestea pot fi completate şi semnate însă şi online, apoi trimise la secretariat. Elevii au la dispoziţie doar 6 ore.

Anul acesta au fost numai 112 medii de 10 față de 232 anul trecut. Anda este unul dintre premianţi şi vrea o carieră în domeniul cercetării mediului.

Anda: "Am renunţat cam la orice altceva în afară de învăţat. A fost un proces lung, m-am apucat de vara trecută. Am fost admisă în Olanda, o să plec într-o lună, în România nu există nicio facultate care să-mi satisfacă dorinţele".

Şi Bianca, una dintre cele două eleve din Galaţi care au reuşit să ia notă maximă se îndreptă către o facultate din Olanda.

Bianca Eni, elevă: "O să studiez Computer Science la Eindhoven, o universitate tehnică foarte bună”.

Cei mai mulţi dintre colegii ei vor pleca, de asemenea, în Olanda, Germania sau chiar în Statele Unite. Chiar dacă este singură la părinţi, Bianca a fost susţinută de familie să studieze la o facultate din altă ţară.

Cristi Eni, tatăl Biancăi: "I-am spus foarte clar de acum patru ani: este altceva, este altă cultură şi acolo meritocraţia este într-adevăr ceea ce este. Şi am încurajat-o să plece în afară".

Din păcate în 2020, România a fost pe ultimul loc în Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte numărul de absolvenţi de studii superioare cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani.