Zeci de femei s-au întrecut la un raliu dedicat șoferițelor amatoare: „Am venit să ne depășim limitele”

Cu o verficare scurtă a machiajului, chiar înainte de start, cu emoții normale la un concurs serios de mașini, dar și cu încurajări rezervate, de la soți sau parteneri, aproape 60 de femei s-au întrecut la un raliu dedicat șoferițelor amatoare.

Au alergat în jurul Arenei Naționale, în mașinile lor de oraș, convinse că doamnele care conduc dezastruos sunt mai degrabă excepții. Este drept însă, că unele au încheiat competiția cu roata-n bordură, iar altele s-au implicat atât de puternic, încât au uitat să oprească la finish.

Un început demonstrativ vijelios, cu un final discret și fără glorie, pentru unele concurente amatoare. Avem sub ochi demonstrația clară că, uneori, e mai ușor să-ți ții echilibrul pe tocuri cui, decât pe patru roți.

Laura Savu, organizator Women Rally: „58 de concurente avem la start și șase mașini în deschidere. Este o competiție automobilistică dedicată în exclusivitate femeilor. Au voie să aibă în dreapta o invitată, dar să fie tot femeie.”

Participantele sunt doctorițe, polițiste, bloggerițe, farmaciste și jurnaliste. De fapt, nici nu contează, câtă vreme strâng bine volanul și ajung cu bine la steag.

Citește și Surpriză neașteptată pentru personalul medical din Sibiu. Au fost copiloți de raliu pentru o zi

Femeie: „Suntem pentru prima oară la concurs, am venit să ne depășim limitele.”

Femeie: „Prefer să fac din ziua asta o zi altfel. La mall putem să mergem oricând.”

Înainte de a merge la start, domnii verifică direcția și sistemul de frânare, doamnele însă, se asigură că totul e mulțumitor la oglinzi și la ce se vede în ele.

Femeie: „M-am rujat, da!”

Reporter: „Pot să întreb de ce? Că o să aveți cască pe cap, cagulă.”

Femeie: „Nu știu, pur și simplu!”

Femeie: „Asta este mașina mea, de zi cu zi. Mi-aș fi dorit să închiriez una mai puternică, dar conceptul... Vrem să facem ceva și fiecare sport are costurile lui.”

Se spune că în jur de 200 de cauciucuri pe an distruge o femeie care se antrenează pentru drift. Adică cel mult o "gumă" la două zile. Gura lumii susține că ar fi mai multe decât la bărbați. E drept, tinerele care concurează ocazional au cheltuieli mult mai mici, dar mari beneficii pentru stima de sine. Aici au avut voie să vină cu mașina lor de oraș, cu cauciuri de stradă și combustibil de la benzinăriile publice.

Piloții și copiloții licențiați au venit doar ca să arate că pot face orice, dacă perseverează.

Pilot: „Eu am terminat Urbanism și Arhitectură, dar m-am îndrăgostit de automobilism. Am început ca PR și am trecut destul de repede la volan. Eu chiar concurez în campionatul național și în cel european, unde anul trecut am devenit prima româncă pilot care a concurat vreodată la nivel european.”

Copilot: „Sunt vicecampioană națională de rally ride.”

Reporter: „N-ai avut tentația de a te urca la volan?”

Copilot: „Să șții că mai conducem mașinile de concurs, dar îmi place să fiu navigator, pentru că la sportul nostru, off-road sau rally ride, depinde foarte mult de orientare.”

După etapa finală, de la Cluj-Napoca, marea câștigătoare a campionatului național pentru doamne și domnișoare va fi cunoscută în octombrie.