O maşină a intrat în mulţime la o competiţie de autocross, în Olanda. 7 persoane rănite

Incidentul a avut loc după-amiază, nu departe de frontiera Olandei cu Belgia, scrie News.ro.

Politie.nl notează că şoferul în vârstă de 21 de ani al maşinii de curse şi încă un suspect, o tânără de 17 ani, au fost arestaţi.

“Este posibil ca o bătaie să fi fost cauza incidentului”, menţionează site-ul poliţiei, adăugând că după ce maşina a intrat în mulţime cei doi suspecţi au fost atacaţi de public. Poliţiştii au fost nevoiţi să formeze un cordon de protecţie. Cei doi se află acum la secţia de poliţie, unde vor fi interogaţi.

Au ajuns la spital doi bărbaţi, o femeie şi un băieţel. Alte trei persoane au primit îngrijiri din partea personalului de pe ambulanţă.

Autorităţile au deschis o anchetă cu privire la acest caz.

#Breaking: Just in - Multiple people wounded after a car drove into a crowd after a autocross event in #Leende in the #Netherlands, reports says up to five people got injured. pic.twitter.com/yslDUGhWMa