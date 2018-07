Service-uri care scot filtrele de particule ca să mărească puterea maşinilor. CAMERA ASCUNSĂ

Registrul Auto Român trage un semnal de alarmă asupra unui fenomen tot mai răspândit la noi. Unii şoferi îşi scot filtrele de particule pentru a spori puterea maşinii ori nu-şi cumpără unui nou, când cel vechi trebuie înlocuit.

Practică este ilegală şi extrem de nocivă pentru mediu pentru că particulele care ajung în aerul respirat sunt cancerigene. Urmăriţi un reportaj filmat cu camera ascunsă.

Inspectorii RAR au decis să verifice service-urile din toată ţara pentru a-i prinde pe cei care oferă serviciile ilegale de demontare a filtrului de particule. Iată discuţia dintre un inspector şi un patron de service filmată cu o cameră ascunsă.

"Acum vreo două luni de zile a venit cu un X5 la mine de i-am spart filtrul de particule. "

Filtrele de particule sunt montate pe automobilele diesel, de regulă, începând cu normă de poluare euro 4. Acestea opresc noxele maşinilor, iar când se înfundă trebuie schimbate, Ca să nu mai dea bani pe cele noi, dar şi când vor să-şi mărească puterea maşinii, şoferii renunţă la ele. În acest caz trebuie păcălit softul maşinii să creadă că există un filtru nou. În acest moment, în scena intră un alt specialist.

"- Altul mai bun ca el nu-i. îţi spun eu că este cel mai corect, cel mai... că eu lucrez cu mulţi.

- Şi după aia nu scoate fum?

- Nu, că şi eu mi l-am scos.

- Şi la RAR nu o să am probleme?

- Nu.

- Trage mai bine maşina?

- Da, da."

Dar în momentul în care inspectorii şi-au scos legitimaţiile, cei filmaţi cu camera ascunsă au declarat că nici gând să demonteze filtrele de poluare şi că totul este o neînţelegere.

„Nu i-am propus nimica. Nu este treaba mea asta, este treaba proprietarului, iar RAR-ul dacă are treabă nu are decât să-l ia pe proprietar, nu pe mine. El a venit şi a zis că vrea să-i scot filtrul de particule. Şi eu nu fac. Eu nu am vorbit, am vorbit de diagnoză."

Inspectorii spun că în astfel de cazuri, service-ul risca o amendă, de la 4 la 10 mii de lei, pentru că o maşină fără filtru de particule este o bombă de poluare.

Mihai Burcea, inspector RAR: "Fumul în exces care poate fi un motiv de respingere în momentul efectuării ITP. Cel mai grav aspect este sănătatea pietonilor, deoarece emisia de particule de funingine are efect cancerigen."

Nici şoferii care şi-au scos filtrele nu scapa nepedepsiţi. În urma controalelor în trafic efectuate de RAR şi poliţie, un şofer prins fără filtru de particule poate fi amendat cu aproape 600 de lei pentru depăşirea normelor de poluare. Maşina va trebui să ajungă şi la RAR pentru inspecţia tehnică, iar aceasta va costa aproape 100 de lei. Până la urmă, şoferul va trebui să îşi monteze un filtru de particule.