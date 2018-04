Poveștile mașinilor de epocă. "Dacia e din '76, am găsit-o abandonată pe o stradă"

Pro TV

Bijuterii pe 4 roţi au făcut sâmbătă spectacol în mai multe oraşe din ţară în aşa numita Retro Parada a Primăverii.

Veniţi să vadă maşinile de epoca, privitorii au avut parte de un show total şi o zi excelentă de weekend, având în vedere temperaturile de afară.

Automobilele retro, adevărate bijuterii recondiţionate, au făcut senzaţie sâmbătă pe străzile din Timişoara. Un danez stabilit în România conduce o maşină fabricată tocmai în anul 1938, la Birmingham.

Jorgen Henssen, proprietar maşină: "Când am văzut-o pur şi simplu am zis că o vreau! Acum o deţin, am restaurat-o şi a devenit un hobby."

Vedetă a şedinţelor foto de specialitate, dar şi a paradei, a fost un cadilac.

Reporter: Cum vă simţiţi la volanul unei astfel de maşini?

Femeie: Ca o adevărată doamnă!

Vlad Capotescu, proprietar maşină: "A fost prezentat în broşurile de specialitate drept singurul automobil decapotabil de lux.”

La loc de cinste s-a aflat şi o Dacie 1300, modelul care i-a făcut şoferi pe mulţi dintre români.

Proprietar Dacie: "Maşina asta e din 1976, am găsit-o abandonată pe o stradă din Timişoara, am găsit proprietarul la o lună de zile, o doamnă în vârstă de 89 de ani era. Tot procesul recondiționării, am însumat 2300 şi un pic de euro."

Printre modelele vintage de clasă şi-a făcut loc cu succes şi un colecţionar de trabant.



George Gusteritan, colecționar Trabant: "Acesta este al şaselea trabant care îl am, de la 18 ani am trabant, acum am 40. E o pasiune de familie, tata a avut 13 bucăţi!"

Şi la Bacău a fost o zi specială, unde retro expoziţia de primăvară a ajuns la a 4-a ediţie.

Proprietar Dacie Sport: "5141 de bucăţi au fost fabricate. Asta care o vedeţi e cu seria 5140 aş putea spune că e printre ultimele. Toate piesele sunt originale, carburatorul original."

Vedeta zilei a fost însă un Citroen, pe care l-au făcut celebru filmele cu Louis De Funes.

Jean Galimard, expozant: "Este o maşină franţuzească. Iată bijuteria mea! Trăiască România! E o maşină pe care am condus-o în 1970. E prima maşină franţuzească făcută de Citroen. Maşina francezului de rând, pentru că la început era o maşină pentru mers pe câmp."

Reporter: Cat e pasiune, cât e afacere?

Nici Marin, Retromobil România: Afacere nu este. Nu câştiga nimeni nimic, dar câştiga pe plan sentimental şi sufleteşte. E o pasiune a fiecărui proprietar de vehicul istoric să îl ţină şi să îl recondiţioneze.

Colecţionarii spun că fiecare întâlnire este diferită, iar răsplata pentru întreţinerea pasiunii lor vine odată cu admiratorii care se opresc fascinaţi în dreptul maşinilor.

