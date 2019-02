Dispozitivul care îți scade cu 40% prețul CASCO, dacă accepți să ți-l montezi pe mașină

Şoferii prudenţi pot plăti mai puţin pentru asigurarea facultativă tip Casco dacă sunt de acord să monteze un dispozitiv special pe maşină, care le monitorizează comportamentul la volan.

Firmele şi-au diversificat oferta şi pentru poliţa obligatorie RCA. Odată cu ea, titularii pot încheia şi o asigurare pentru pasageri sau tractare în caz de accident.

De acasă până la serviciu, aceasta şoferiţă a condus, în total, 15 kilometri. Traseul a fost înregistrat în timp real de aparatul de montat sub capota maşinii. Pe lângă această informaţie, dispozitivul a monitorizat şi alţi posibili factori de risc.

Odată instalat, acest dispozitiv va înregistra automat viteza cu care circulaţi, dar şi ruta pe care alegeţi să mergeţi. De asemenea, compania de asigurări va şti şi câte călătorii aţi efectuat, durata acestora, dar şi dacă aţi frânat sau aţi accelerat brusc.

Deşi informaţiile ajung direct la asiguratori, unii şoferi nu sunt speriaţi. Mai ales că pot beneficia de reduceri, în cazul în care conduc prudent.

Epure Marius, broker de asigurări: "La prima rata asiguratul plăteşte cu 20 la sută reducere din cele patru rate, urmând ca la ratele 2, 3 şi 4 să fie analizat modul de conducere."

Pentru că a condus cu atenţie, Nicoleta a economisit 400 de euro. "Am avut până acum trei rate CASCO şi la fiecare rată am avut discount de 40 la sută. Absolut deloc nu mă deranjează. Ba din contră, tocmai pentru că am auzit diverse zvonuri că a dispărut maşina, am zis lasă că e foarte bine să fie dispozitivul acolo."

Unii şoferi sunt de acord cu acest dispozitiv, alţii nu îl văd însă cu ochi buni. "Doar simplul motiv că sunt monitorizat e puţin dubios."

Deocamdată, o singură companie de asigurări oferă acest serviciu la noi în ţară. Alte companii vin cu alternative: De exemplu, odată cu achiziţionarea unei asigurări obligatorii, şoferii pot cumpăra şi o asigurare în caz de accident pentru pasagerii din maşină, dar şi tractare. Aceste servicii costa între 10 şi 20 de lei

