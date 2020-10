Cum arată azi Ivana Trump și Marla Maples, fostele soții ale lui Donald Trump. GALERIE FOTO

Președintele american Donald Trump a fost căsătorit de trei ori, cu Ivana Trump, Marla Maples și cu actuala sa soție, Melania Trump.

Din cele trei căsătorii, Donald Trump are cinci copii, trei dintre aceștia cu Ivana Trump, unul cu Marla Maples și unul cu Melania Trump.

Relația dintre Donald Trump și Ivana Trump

Prima căsnicie a lui Donald Trump a fost cu Ivana Trump și a durat 14 ani, din 1977 până în 1992. Împreună au trei copii, Donald Jr, Ivanka și Eric, care sunt și cei mai apropiați susținători politici ai președintelui.

Ivana Trump, care are în prezent 71 de ani, are origini ceho-slovace și a practicat ski profesionist încă de la vârsta de 6 ani, iar în tinerețe a devenit model, conform New York Post.

Donald și Ivana Trump au devenit un cuplu în anul 1976 și s-au căsătorit un an mai târziu. În anii următori, Ivana Trump a devenit vicepreședinte în Trump Organisation și a condus Trump’s Castle casino resort din Atlantic City și Hotelul Plaza.

„Când oamenii întreabă, spun că în spatele oricărei femei de succes este un bărbat șocat. Donald mi-a dat o șansă. Am venit în America și eram săracă. Aveam gusturi bune, așa că am devenit responsabilă de design interior”, declara Ivana în 2016.

Căsnicia dintre cei doi s-a terminat în momentul în care Donald Trump a început o relație cu Marla Maples, care urma să devină a doua lui soție. În urma divorțului, Ivana a rămas cu 14 milioane de dolari și numeroase proprietăți imobiliare.

În prezent, Donald și Ivana Trump au o relație de prietenie.

Relația dintre Donald Trump și Marla Maples

Relația dintre Trump și actrița Marla Maples a început ca o relație extraconjugală, în timpul în care Donald Trump era căsătorit cu Ivana.

Cei doi au fost căsătoriți în perioada 1993 și 1996 și au împreună o fiică, Tiffany Trump. După divorț, Tiffany, născută în anul 1993, a fost crescută de Marla.

Relația a fost una de scurtă durată și a fost marcată de scandaluri, conform Vanity Fair. În anul 1996, Marla ar fi avut o relație cu una dintre gărzile de corp ale lui Trump, ceea ce a dus rapid la divorț.